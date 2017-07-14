Türk futbolunun dibine dinamit koyuluyor

Konumuz yine Gençlik Gelişim Akademi Ligleri. Malum, TFF son derece yanlış bir kararla 2 ve 3.Lig kulüplerini kapsam dışında bırakmıştı. Bu kararın anlamı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Ülke genelinde tepkiler sürüyor. İnanıyoruz ki, TFF hatasını görüp geri adım atacaktır. Çünkü aklın yolu bir.

245 TAKIM, 5 BİN FUTBOLCU DIŞIRDA KALIYOR

Antrenörler Derneği’nde sevgili İlhan Karabulut, geçen sezonki Akademi Ligi istatistiklerini çıkarmış. 12 binin üzerinde maç oynanıyormuş. 5 kategoride toplam mücadele eden takım sayısı 425, forma giyen futbolcu sayısı 9 bin, görev yapan antrenör sayısı ise 500 dolayında. Tff’nin 2 ve 3.Lig’i dışarda bırakma kararıyla birlikte 245 takım ve 5 bin oyuncu boşta kalıyor. Ciddi rakamlar bunlar. Evet ligin kaldırılması başta kulüpleri yani futbolcuları etkileyecektir ancak antrenör ve hakemlerin de mağduriyet yaşayacakları bir gerçek. Sonuçta onlar için de bu lig bir basamaktı, ortadan kalktığında büyük sıkıntı çekecekler. Bu arada Antrenörler Derneği Genel Merkezi’nin her yıl Akademi Lig için 200 bin TL yatırım yaptığı bilgisini de paylaşalım. Dernek, maçlara denetçi gönderiyor ve bunun karşılığında da kasasından belli bir rakam çıkıyor. Yani söylentilerin tam aksine, TÜFAD Akademi Ligi oluşumunu önemsiyor, destekliyor.

KALDIRILMAYLA İLGİLİ SÖYLENTİLER

Bir söylenti sayıldı, kulüpler istemediği için TFF bu kararı aldı, çünkü maliyetler zorluyor diye. Böyle bir ihtimal yok. Zira 2 ve 3.Lig kulüpleri için Akademi Ligi’ne katılım tamamen gönüllü. Katılmayana bir yaptırım söz konusu değil. Zaten geçen yıl çoğu 2 ve 3.Lig kulübü katılmamış. Yani, kulüplerin istenememesi ve TFF’nin bu doğrultuda karar aldığı söylentileri tamamen uydurma, dayanaktan uzak. Başka bir söylenti Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinin, koşulları iyi olmadığı için 2 ve 3.Lig kulüplerini istemediği, bu yüzden TFF’nin bu kararı aldığı yönünde. Çünkü TFF’nin belli kriterleri var, onları yerine getiremeyen zaten lige alınmıyor. Kimi kulüplere esnek davranılıyordur mutlaka, Türkiye’nin şartlarında dört dörtlük bir beklenti olmamalı da zaten. Bu konuda bir rahatsızlık varsa TFF kriterleri biraz daha zorlaştırabilir. Bu lige katılım mutlaka isteğe bağlı olmalı. Koşulları yerine getiren, dileyen kulüpler mutlaka bu oluşumda yer almalı.

Kartepe Kupası geleneği

80’li yıllarda Kartepe Kupası Maşukiye’de düzenleniyordu. Yanılmıyorsam 1983’te 24 takım katılmıştı. Hatta o zaman Kocaeli Gazetesi’nde “Bu da bizim Dünya Kupası” başlığı atılmıştı. Kartepe’nin eteklerindeki tüm köy ve mahalle takımlarına açıktı organizasyon. İbrikdere, Ortaburun, Avluburun, aklınıza gelen tüm köyler takımlar kurup turnuvaya katılırdı. Yaklaşık 2 ay süreyle Maşukiye Stadı’nda tam bir şenlik havası yaşanırdı. İlk zamanlar tribün falan yoktu, stadın dört bir yanı tamamen dolardı. Seyirci sayısı 2-3 binin altına inmezdi. Arada hır gür çıkardı çıkmasına ancak genelde dostluk, kardeşlik öne çıkardı. Organizasyon amacına ulaşırdı.

BU GELENEK MUTLAKA YAŞATILMALI

90 ve 2000’li yıllarda organizasyona uzun bir süre ara verildi. Bundan 4-5 yıl önce Kartepe Belediyesinin öncülüğünde, Kartepe Kulüpler Birliği organizasyonuyla turnuva yeniden hayata geçirildi. Katılım düşük olsa, kavga gürültü çıksa da Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği geleneği sürdürmek için her yıl turnuvayı düzenliyor. Kesinlikle destekliyorum. Israr edilmeli, bu güzel gelenek yaşatılmalı. Kuşkusuz ki, o eski ruhu yeniden yakalamak pek mümkün olmasa da, en azından turnuva bahanesiyle insanlarını bir araya getirmek, kaynaşmalarını sağlamak gerekir. Tabi işi daha renkli hale getirmek, cazibesini arttırmak için de yenilikler getirilmeli.

DEĞİŞİKLİKLER, YENİLİKLER

Kulüpler Birliği, takımların da onayıyla bu yıl ilk kez yaş sınırlaması getirdi organizasyona. Takımlar ağırlıklı olarak 37 yaş altındaki futbolculardan oluşacak. 37 yaş üstü 3 kontenjan verildi. Amatör liglerde malum uzun yıllardır yaş sınırlaması var. Böylece özel turnuvalar da bu yaş uygulamasından nasibini almış oldu. Ne getirip ne götürecek, bunu yaşayıp göreceğiz. İnşallah bu kuralın bir faydası olur. Tertip Kurulunun tüm maçları aynı saha yerine, farklı sahalarda oynatma kararı alması da bildiğim kadarıyla turnuva tarihinde bir ilktir. Dedim ya, bazı değişiklikler yapmak lazım diye. Hangi takım nereye yakında maçını orada oynayacak. Merkez Arslanbey olmak üzere, Maşukiye ve Derbent sahaları da kullanılacak. Final için yapımı bitmek üzere olan ve ilçe stadyumu olarak düşünülen Acısu Stadı düşünülüyor.

FEDERE OLMAYANLAR DA ALINMALI

Kulüpler Birliği ilçe genelindeki federe kulüpleri organizasyona davet ediyor. Ancak bu davet resmi kulüplerle sınırlı tutulmamalı. Örneğin Avluburun köyü bu konuda çok istekli. Başka köy takımları da çıkabilir. Sonuçta kaynaşmayı sağlamak amaçsa, ilçenin her köşesindeki takımlara kucak açılmalı. Ayrıca gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli yolu onlara spor yaptırmaktır. Bu bağlamda katılmak isteyenler geri çevrilmemeli. Oyun gereği dışındaki kırmızı kartlar ve fevri davranışlar halinde takımların turnuvadan ihracı söz konusu. Geçmişteki kötü örneklerden dolayı tertip kurulu böyle bir karar aldı. Dilerim centilmenlik ön planda tutulur, bu yaptırıma gerek kalmaz.

Kadir’den selam ve müjdeli haber var

Mehmet Açık’ın başkanlığını yaptığı Kocaelispor Öğrenci Birliği üyesiydi. Kocaelispor’da, “Taraftar devrimi” yapan yönetimde de yer aldı. Aynı zamanda Üçyoldoğuspor’un gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncuları arasındaydı. Kimden söz ettiğimi pek çok kişinin anladığını sanıyorum. Sözünü ettiğim isim Kadir Hocaoğlu’ndan başkası değil. Sevgili Kadir’i uzun zamandır görmüyordum. Geçen gün bizim Mehmet Açık onunla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış, “ 41.Doğum günümü en yakın arkadaşımla kutluyorum” diye. Mehmet’i arayıp hem yaşını kutladım, hem Kadir’i sordum. Kadir Hocaoğlu, 2-3 yıldır özel işleri nedeniyle Bodrum’da bulunuyormuş. Mehmet tatil için buraya gidince karşılaşmışlar. İzmit’teki tüm dostlarına selam gönderen Kadir, çok yakın bir zamanda döneceği müjdesini de veriyor.