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Türk-İş: Asgari ücreti 1.600 TL olsun

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Türk-İş: Asgari ücreti 1.600 TL olsun
Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette yapılacak artışın geçen yılın gerisinde kalmamasını talep ederek, 2017 için aylık net bin 600 lirada ısrarcı olduklarını bildirdi.

Türk-İş  Başkanlar Kurulu dün çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuları görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette  2017 için aylık net 1,600 TL'lik teklifinde ısrarcıdır" denildi.

Kurulun görüş bildirdiği diğer konular arasında taşeron uygulamasının yol açtığı sorunlar, vergide adaletsizlik ve terör

de yer aldı. Açıklamada "Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm işkollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir" görüşüne yer verildi.

"BU DENGESİZ YAPI İŞ YERİNDE BARIŞI ZEDELEYECEKTİR"

Öte yandan vergi konusunda ise "Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli düzenleme yapılmamıştır. Ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3.17 oranında arttırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi  ödemek durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı işyerinde barışı zedeleyecektir" görüşüne de yer verildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak ve 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Asgari ücret, 2016 için bekar bir işçi için brüt 1,647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1,300 lira olarak  uygulandı.

 

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