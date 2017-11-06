Türk İş’ten İSG semineri
Türk-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği semineri yarın başlıyor. The Ness Otel’de gerçekleşecek, Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın da katılacağı seminer, çarşamba da devam edecek.
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ÇEŞİTLİ KONULAR VAR
Sosyal güvenlik uygulamalarında güncel gelişmeler, iş kazaları, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği; haklar ve ödevler, meslek hastalıkları, uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemleri, Türkiye’de kadının statüsü, kadına yönelik şiddet konularının ele alınacağı seminer, hem yarın, hem çarşamba saat 09.30’da başlayıp saat 16.15’te sertifika töreni ile son bulacak.
Seminerin yarınki bölümüne 200 dolayında kadın erkek işçi, iş yeri temsilcileri, İSG kurul Temsilcileri ve şube icra kurul üyeleri katılacak. Yarın da, 100 dolayında sadece kadın işçiler kadın temsilci ve Kadın İSG Kurul Temsilcileri seminerde eğitim görecek. Seminere, Türk-iş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız’ın ev sahipliği yapacak.
Ayşegül Kalaycı
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