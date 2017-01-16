Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Hong Kong-Bişkek seferini yapan Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü mürettebat 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hong Kong'dan havalanan bir Türk kargo şirketine ait uçak, Kırgızistan'ın yerel saatine göre 7.30 sularında inişe geçtiği sırada, Manas Havaalanı yakınında bir yerleşim birimine düştü.Kazada toplam 32 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de yükleme uzmanı olduğu belirtildi.

Ölenlerin çoğunun yerleşim biriminde yaşayanlar olduğu ve bunlardan 6'sının da çocuk olduğu gelen bilgiler arasında.

Hong Kong - Bişkek seferini yapan Boeing 747 tipi kargo uçağının ACT Havayollarına ait olduğu; yakıt ikmali yapmak için Kırgızistan'a inmek üzereyken kötü hava şartları nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçak düşmeseydi, Kırgızistan'da yakıt ikmali yaptıktan sonra İstanbul'a gelecekti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.