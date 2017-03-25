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Türk Lirası'nda imza değişiyor

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Türk Lirası'nda imza değişiyor
E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların sadece imzalarında değişiklik yapıldı.

Banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Çetinkaya ile birlikte 200 TL ve 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uysal’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırıldığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB tarafından 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu III. Tertip Türk lirası banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırıldı.

24 Aralık 2012 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu II. Tertip 100, 20 ve 10 Türk Lirası banknotlar ve 8 Nisan 2013 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu II. Tertip 200, 50 ve 5 Türk lirası banknotlara kıyasla III. Tertip banknotların sadece imzalarında değişiklik yapıldı. 

Karara göre, banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte 200 TL ve 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. 
E-9 Emisyon Grubu III. Tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotlar 27 Mart 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Söz konusu banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından II. tertipleriyle tamamen aynı durumda bulunuyor. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek. III. Tertip 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

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