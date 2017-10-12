Türk Metal-MESS 2'nci kez masada
1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek metal sektöründeki yeni toplu sözleşme pazarlığında, Türk-İş’e bağlı Türk Metal ile MESS işveren sendikası, bugün ikinci oturumda bir araya geliyorlar.
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TASLAK SUNULMUŞTU
Türk Metal, ilimizde yaklaşık 20 bin işçiyi ilgilendiren yeni dönem toplu sözleşmesi için taleplerini içeren başlığı ilk toplantıda işveren sendikasına sunmuştu. İlk toplantıda 79 maddelik taslakta 18 idari madde üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Bugünkü toplantı ile birlikte, taslağın ücretlerle ilgili bölümüne geçilmesi bekleniyor.
GEÇEN DÖNEM SIKINTILIYDI
Türk Metal ile MESS arasında önceki dönem imzalanan sözleşme, özellikle otomobil fabrikalarında büyük sıkıntı yaratmıştı. Türk Metal bu defaki sözleşmede 1’inci yıl ilk altı ay için yüzde 38’lik zam talebiyle masaya oturdu. Türk Metal’in bu dönem on binlerce üyesini tatmin edebilecek bir sözleşme imzalaması gerekiyor.
Ayşegül KALAYCI
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Etiketler : Türk Metal, MESS
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