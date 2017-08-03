Türk Metal, MESS grup sözleşme taslağını açıkladı

Türk Metal Sendikası'nın MESS grup sözleşmesi taslağında işçi ücretlerine ilk altı ay için yüzde 38,28 zam talep ediliyor.

Türk Metal Sendikası metal işkolunda MESS işyerlerinde çalışan 117 bin işçi adına imzalanacak olan ve 2017-2019 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı. Üç aşamalı bir zam paketi öngörülen taslakta birinci aşamada, "çekme" uygulamasıyla işçilerin ücretlerinde iyileştirme talep ediliyor. Toplamda yüzde 6,69 zam talebi anlamına gelen çekme uygulamasıyla ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, yapılan iyileştirmelerden sonra sendika üyesi tüm işçilerin ücretlerine ilk altı ay için seyyanen saat ücretine 1 lira 75 kuruş zam isteniyor. Çekme ve seyyanen zam uygulamalarının yanı sıra işçilerin ücretlerine her kıdem yılı için saat ücretine 15 kuruş "kıdem zammı"nın da eklenmesiyle taslakta yer alan talep edilen ücret artış oranı yüzde 38,28'e ulaşıyor. Taslağın ayrıntıları hakkında bilgi veren Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız şunları söyledi:

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE AÇIKLANDI

“Ülkemizin en büyük toplu sözleşmesinde zorlu süreç başlıyor. Türk Metal Sendikası metal işkolunda 117 bin işçi adına imzalanacak toplu sözleşme görüşmeleri için start veriyoruz. 2017 dönemi Mess grup Toplu iş sözleşme taslak hazırlıkları, yetkili olduğumuz işyerlerindeki üyelerimizin, sendikamızca hazırlanan toplu sözleşme beklenti anketlerine yansıttıkları görüşler çerçevesinde başlatılmıştır. Akabinde, genel yönetim kurulumuz tarafından Ankara, İstanbul, Gebze, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 5 bölgede düzenlenen genişletilmiş temsilciler meclis toplantılarında, toplu sözleşme süreci boyunca izlenecek yol haritamızın genel hatları, genel başkanımız tarafından üyelerimizin onayı alınarak belirlenmiştir. Üyelerimiz, temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz ve genel merkez genel yönetim kurulumuzun buluşmasıyla yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, toplu iş sözleşmesi taslağı somut hale getirilip 02-08-2017 tarihinde Genel Başkanımız önderliğinde Sendikamızın Genel mali sekreteri sayın Uysal Altundağ tarafından İstanbul Anadolu yakası, Çayırova,Gebze 1 nolu, Dilovası Kocaeli, Gölcük ve Sakarya şubelerimizin katılımıyla düzenlenen genişletilmiş temsilciler meclisinde resmen açıklanmıştır.

ÜÇ AŞAMALI ZAM PAKETİ

Açıklamalara ilaveten sendikamızın yayın organları arasında yer alan vardiya gazetesi aracılığıyla sözleşme taslağının ayrıntıları üyelerimizin bilgisine aktarılacaktır. Ayrıca sendikamızın internet sitesini üzerinden Ad, soyad, TC ve işyeri bilgilerini kullanılarak sorgulama yapması durumunda hep birlikte oluşturmuş olduğumuz toplu iş sözleşme taslağının, kendi ücretine yansımasını net bir şekilde görebilecek sistem üyelerimizin hizmetinde olacaktır. İnsanca çalışıp yaşamak için, ihtiyaç duyulan sosyal yardım, ücret zamları ve yeni taleplerimize ilaveten, özellikle 2016 yılı başında popülist bir yaklaşımla diğer ücret gruplarını dikkate alınmadan belirlenen asgari ücretin yarattığı olumsuz sonuçları çözüme kavuşturacak hazırlıklarımız olan çekme zammı, kıdem zammı ve seyyanen zam taleplerimizle toplu sözleşme görüşmelerine hayırlısıyla başlayacağız. Hep beraber oluşturduğumuz taslağa göre üç aşamalı bir zam paketi içermektedir. Birinci aşamada, “çekme” uygulamasıyla işçilerin ücretlerinde iyileştirme talep ediliyor. Toplamda % 6,69 zam talebi anlamına gelen çekme uygulamasıyla ücret adaletsizliklerini gidermek amaçlanmaktadır.

SEYYANEN İLK ALTI AY 1 LİRA 75 KURUŞ

Yapılan iyileştirmelerden sonra sendika üyesi tüm işçilerin ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 1 Lira 75 Kuruş (1,75 TL) zam talep edilmektedir. Çekme ve seyyanen zam uygulamalarının ardından işçilerin ücretlerine her kıdem yılı için 15 Kuruş (0,15 TL) “kıdem zammı” talep edilmektedir. Böylece 1’inci Altı Ay için talep edilen ücret artış oranı % 38,28’e ulaşıyor. 2’inci Altı Ay enflasyon+2, 3’üncü Altı Ay enflasyon+2, 4’üncü Altı Ay enflasyon+2, Sosyal yardımlarda %40 oranında artış, Bayram çalışma mesaisi %200, Kurban bayram parası %60 artış, Tamamlayıcı sağlık sigortası, Banka promosyonları, Kayınvalide kayınpeder ölüm izinleri, 30 günlük Kıdem hakkının korunması, İş sürelerinin denetim hakkı, Hafta tatilinin Pazar günü sayılması, Postabaşılık tazminatının +%15 artış, Bakım ve teknik operatör tazminatı+%10 artışları yeni taleplerimiz olacaktır.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ BİZİ SONUCA TAŞIYACAK

Çalışanlar için böylesine önemli sözleşme dönemi içinde her zaman olduğu gibi kötü niyet ve farklı amaç taşıyan birtakım kişi, örgüt yada gruplar hain ve alçakça planlarını hayata geçirmek için kara propagandalar üreterek algılarımıza hükmetmek isteyecektir. Alın teri emeğimiz dolaysıyla ekmeğimiz üzerinden kendi amaçlarına yönelik hareket edenlere karşı tüm üyelerimizin alın teri hakkımızın değeri için mukaddes mücadeleyi amaç edinmiş, Türk Metal'den gelen sese kulak vermesi gerekmektedir, bu sorumluluk ve bilinç içinde oluşturmuş olduğumuz birlik beraberliğimiz hiç kuşkusuz bizleri arzu ettiğimiz sonuçlara taşıyacaktır. İş ve işyerlerinin gelişmesinde emek sarf ettiğimiz fabrikalarımızda Hep birlikte alın teri emeğimizin değeri için vereceğimiz mücadelenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Ayşegül Kalaycı

