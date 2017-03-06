Türk Metal üyelerine Alp’ten ‘Evet’ brifingi

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile ilgili bilgilendirme toplantılarını belirlenen programa uygun biçimde sürdürüyor.

Başkan Alp, Yazlık Kadırga Tesisleri’nde Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Yönetimi ve üyelerine, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili bilgi verdi, niçin ‘Evet’ denilmesi konusunda ayrıntıları aktardı.

Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener, yöneticiler ve üyelerin takip ettiği programda görüşlerini aktaran AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, “Biliyorsunuz bu süreçle birlikte daha istikrarlı bir yönetim biçimi gelmiş olacak. Muhalefet partisinin dediğini gibi ortada bir rejim değişimi yok. Vereceğimiz evet oylarıyla birlikte sistem değişikliği olacak ve istikrar sağlanmış olarak. Kararlar daha hızlı verilmiş olacak. Bürokrasiden kaynaklı zaman kaybı olmayacak” şeklinde konuştu. İdris Alp, Büyük Türkiye ve 2023 hedefleri için bu sistem değişikliğinin şart olduğunu vurguladı, 20 soruda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlattı.