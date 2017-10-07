Türk Ocağı akademisinde yeni dönem

Akademinin Lise, Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik ücretsiz gerçekleştirilecek. Türk Ocakları Kocaeli şube başkanı Yücel Alpay Demir yaptığı açıklamada Cumhuriyetimiz, Ziya Gökalp’ten Yusuf Akçura’ya doğu ve batı medeniyetini kavramış olan Milliyetçi aydınlarımızın Türkçü fikirleri temelinde inşa edilmiştir. Aynı zamanda devletimizin kuruluşuna fikir önderliği etmiş olan bu aydınlarımızın geneli Türk Ocakları kurucularından yada kadrosundandır. Fakat ülkemiz yaklaşık yarım asırdır aydın üretme konusunda neredeyse kısırlaşmış, hazin bir durağanlık içine girmiştir. Meydan çoğunlukla, fikirleri yerli ve milli olmayan bir kısım sözde aydınlara kalmıştır. Bizler Kocaeli Türk Ocaklılar olarak bizi bu durağanlıktan kurtaracak fikir kahramanları kadrosunun yine Türk milliyetçisi gençler arasından çıkacağı kanaatindeyiz. Türk Ocağı Türkçülük Akademisi’nin amacı bu kadronun gençlerini şimdiden keşfedip, geleceğin Ziya Gökalp'lerine, Yusuf Akçura'larına, Hüseyin Nihal Atsız'larına ilk kıvılcımı çakmaktır dedi. Açıklamalarında Bu amaca yönelik olarak dönem sonuna kadar sürecek olan Kocaeli Türk Ocağı Türkçülük Akademisi’nde Genel Milliyetçilik kuramları, dünden bugüne Türkçülük Fikirleri, Türkçülüğün Çağdaş ideolojiler arasındaki yeri ve Türkçülük Fikrinin bugünkü sorunları gibi konular işlenecektir. Bu konuların işlenme yöntemini düşünmeye ve okumaya yönlendirecek şekilde hazırlamış bulunmaktayız. Katılımın ücretsiz olduğu Türkçülük Akademisi, okumaya, düşünmeye ve yazmaya karşı istekli öğrencilere yöneliktir.

GÖKTÜRKÇE KURSU DA VAR

Son günlerde hepimizin büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile öğrendiğini Göktürk alfabemizin üniformalarda arma olarak kullanımının yasaklanmasına çözüm olabilir düşüncesi ile insanımızın eskiden kullandığı dili daha iyi anlaması kullanmamızın herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği gibi dilimizi ve kültürümüzü yaşatma açısından fayda sağlayacağını anlatabilmek, akademik tahsil yapan gençlerimizi Göktürk tarihi ve edebiyatı alanında bilinçlendirmek için, Kocaeli Türk Ocağında Göktürk alfabesi ile okuma ve yazma eğitimlerimiz başlayacaktır. Kursumuz; lise, üniversite, yükseklisans ve doktora öğrencilerine yönelik olacaktır. Ön kayıt için sosyal medya sayfalarımıza "İzmit Türk Ocağı - Türk Ocakları Kocaeli şubesi - [email protected]" adreslerine mesaj atabilir ya da 0538 7471987 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz" dedi.

Şennur YILDIZ



