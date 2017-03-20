Türk Ocağı’nda Çanakkale ruhu

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nde gençlere yönelik “Çanakkale Ruhu” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Sertaç Demir, konuşmacı olarak katıldı. Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir’in ev sahipliği yaptığı konferansı Kamu-Sen Kocaeli İl Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Haber Sen temsilcisi Yasin Pazar ve çok sayıda üniversite öğrencisi takip etti.

Çanakkale ruhunu dini ve milli yönleriyle ele alan Sertaç Demir, “Bu ruh hala devam ediyor. İhtiyaç halinde varlığını ortaya koyarak kendini gösteriyor. Bu ruh 15 Temmuz’da da kendini göstermiş, Türk Devleti üzerinde oyun oynamaya çalışan düşmanlarımıza ve onların yerli işbirlikçilerine hak ettiği dersi canını feda ederek bir kez daha vermiştir” dedi. Demir, daha sonra konuşmasında Çanakkale Savaşı’nın tarihsel akışıyla ilgili bilgilere yer verdi.