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Türk Ocakları Korosu, 20 Ocak’ta konser verecek

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Türk Ocakları Korosu, 20 Ocak’ta konser verecek
Türk Ocakları Kocaeli Şubesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de adını duyurmaya başladı.

Müziğe meraklı üye gençlerinden oluşan, yaklaşık bir ay önce kurulan “Türk Seven Kardeşler” adlı müzik grubu, 20 Ocak Cuma akşamı ilk konseriyle izleyici karşısına çıkacak.

30 KİŞİLİK BİR KADROSU 
Yücel Alpay Demir’in başkanı olduğu Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nde bu hafta çeşitli etkinliklerin yanı sıra, konser etkinliği de gündeme geldi. 30 kişilik koro, ilk konserini 20 Ocak Cuma günü saat 18.30’da Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr,Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda verecek. Türkü gecesinde bağlama, gitar, kemençe eşliğindeki koronun konserine, BAYŞAD Başkanı Hafız Osman Saraç, Eyüp Cüce ve Şerafettin Yıldız da şiirleriyle katkı sağlayacak.

SIRADA TİYATRO KULÜBÜ VAR
Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Alpay Yücel Demir, “Konferans, söyleşi ve panellerimizin yanı sıra gençlerimizin ne kadar nitelikli, vasıflı ve yetenekli olduğunu dostlarımızla paylaşmak istedik.  Bütün vatanseverleri konserimize davet ediyoruz. Türküz, Türkü söyleyeceğiz. İnşallah o günü de zararda kapatmayacağız. Önümüzdeki yıl da tiyatro kulübü kuracağız. Amacımız, gençlerimin ne kadar nitelikli vasıflı ve yetenekli olduklarını ortaya çıkarmak” dedi. 

Şennur YILDIZ
 

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