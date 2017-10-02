Türk Ocakları'ndan Göktürkçe kursu

Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, ocakta Göktürkçe Okuma ve Yazma Kursu açılacağını, ön kayıtların başladığını söyledi. Yücel Alpay Demir yaptığı açıklamada, "Son günlerde hepimizin büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile öğrendiği Göktürk alfabemizin üniformalarda arma olarak kullanımının yasaklanmasına çözüm olabilir düşüncesi ile insanımızın eskiden kullandığı dili daha iyi anlaması, kullanmamızın herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği gibi, dilimizi ve kültürümüzü yaşatma açısından fayda sağlayacağını anlatabilmek, akademik tahsil yapan gençlerimizi Göktürk tarihi ve edebiyatı alanında bilinçlendirmek için Kocaeli Türk Ocağı'nda Göktürk alfabesi ile okuma ve yazma eğitimlerimiz başlayacaktır. Kursumuz; lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olacaktır. Ön kayıt için sosyal medya sayfalarımızdan bize ulaşabilirler" dedi.