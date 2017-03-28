Türk Pirelli çeyrek final biletini kaptı

Heyecanın tüm hızıyla sürdüğü Corporate Basketbol League’de Türk Pirelli Basketbol Takımı, eleme maçında Yıldız Holding ile karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla 84-63 yenen Türk Pirelli, adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı -Kırmızılılar top 8’de Türk Telekom-Anadolu Hayat Emeklilik maçının galibi ile karşılaşacak.

Heyecanın giderek doruk noktaya tırmandığı Corporate Basketbol League’de Türk Pirelli fırtınası esmeye devam ediyor. Eleme maçında Yıldız Holding ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, rakiplerini 21 sayı farkla 84-63 mağlup etti. Türk Pirelli Basketbol Takımı, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Yıldız Holding karşısında maça çok hızlı başlayan Türk Pirelli, iyi savunma ile rakibini durdurdu. Hücumlarda Orçun, Volkan ve Kerem’in sayıları ile üstünlüğü ele geçiren Türk Pirelli, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da ilkine benzer bir görüntü ortaya çıkarken Pirelli’nin tempolu baskısı skorun artmasına neden oldu. Pirelli ilk yarıyı 47-25 önde tamamladı.

Üçüncü periyot ise müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Timur, Recep ve Sinan’ın oyunu iyi yönledirmelerinin yanı sıra Volkan, Orçun ve Recep’in sayıları Türk Pirelli’nin üstünlüğünü sürdürmesini sağladı. Üçüncü periyotta 71-42 Pirelli üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta Mehmet Tüzer, Sinan ve Bora etkili oyunlarının yanı sıra Orçun, Timur ve Recep’in kaptığı toplarla gelen sayılar sonucunda maç 84-63 tamamlandı. Pirelli bu sonuçla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Pirelli antrenörü Mehmet Sezer, “Etkili savunma yaparak rakibine göz açtırmayan ve önemli bir galibiyet alan oyuncularımı kutluyorum. Bu maçı unutup oynayacağımız zorlu çeyrek final maçına konsantre olmalıyız. Bundan sonra kolay maç yok. Biz güçlü bir takımız ve kupayı almak istiyoruz. Bu sebeple son üç maçta aynı tempo ve konsantrasyonla oynamamız lazım’’ dedi.