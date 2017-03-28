  • BIST 90.000
  • Altın 146,515
  • Dolar 3,6250
  • Euro 3,9384
  • Kocaeli 14 °C

Türk Pirelli çeyrek final biletini kaptı

»
Türk Pirelli çeyrek final biletini kaptı
Heyecanın tüm hızıyla sürdüğü Corporate Basketbol League’de Türk Pirelli Basketbol Takımı, eleme maçında Yıldız Holding  ile karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla 84-63 yenen Türk Pirelli, adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı -Kırmızılılar  top 8’de Türk Telekom-Anadolu Hayat Emeklilik maçının galibi ile karşılaşacak.

Heyecanın giderek doruk noktaya tırmandığı Corporate Basketbol League’de Türk Pirelli fırtınası esmeye devam ediyor.  Eleme maçında Yıldız Holding  ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, rakiplerini 21 sayı farkla 84-63  mağlup etti. Türk Pirelli Basketbol Takımı, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. 

Yıldız Holding karşısında maça çok hızlı başlayan Türk  Pirelli, iyi savunma ile rakibini durdurdu. Hücumlarda Orçun, Volkan ve Kerem’in sayıları ile üstünlüğü ele geçiren Türk Pirelli, ilk periyodu  21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da ilkine benzer bir görüntü ortaya çıkarken Pirelli’nin tempolu baskısı skorun  artmasına neden oldu. Pirelli ilk yarıyı  47-25 önde tamamladı.

Üçüncü  periyot ise müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Timur, Recep ve Sinan’ın oyunu iyi yönledirmelerinin yanı sıra Volkan, Orçun ve Recep’in sayıları Türk Pirelli’nin üstünlüğünü sürdürmesini sağladı. Üçüncü periyotta 71-42 Pirelli üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta Mehmet Tüzer, Sinan ve Bora etkili oyunlarının yanı sıra Orçun, Timur ve Recep’in kaptığı toplarla gelen sayılar sonucunda maç 84-63 tamamlandı. Pirelli bu sonuçla çeyrek finale yükselen taraf oldu. 

Pirelli antrenörü Mehmet Sezer, “Etkili savunma yaparak rakibine göz açtırmayan ve önemli bir galibiyet alan oyuncularımı kutluyorum. Bu maçı unutup  oynayacağımız zorlu çeyrek final maçına konsantre olmalıyız. Bundan sonra kolay maç yok. Biz güçlü bir takımız ve kupayı almak istiyoruz.  Bu sebeple son üç maçta aynı tempo ve konsantrasyonla oynamamız lazım’’ dedi.

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harb.İşspor, Adana’da Amed Sportif ile oynuyor28 Mart 2017 Salı 16:45
  • Kocaeli Basket U18 iyi başladı28 Mart 2017 Salı 16:41
  • U-19 Ligi Play-Off’ta İhsaniye ve Derince Birlikspor kazandı28 Mart 2017 Salı 16:40
  • U-14’lerde Derince Demir işi bitirdi28 Mart 2017 Salı 16:36
  • Kartepe ve Sultan Orhan da kazanmak istiyor28 Mart 2017 Salı 16:34
  • Seka Doğanspor’un konuğu:Derince Belediye Demirspor28 Mart 2017 Salı 16:32
  • Derbent’te dev buluşma28 Mart 2017 Salı 16:29
  • Süper Lig Play-Off’ta hafta içi mesaisi28 Mart 2017 Salı 16:22
  • Bekirderespor Play-Off’ta28 Mart 2017 Salı 16:21
  • Tuğçe, Atina’dan gümüş madalya ile döndü28 Mart 2017 Salı 16:19
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti