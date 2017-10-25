Türk Pirelli kantinini İlknur Ocak işletecek
735 Öğrenci, 40 personeli bulunan Türk Pirelli Ortaokulu kantin ihalesi yapıldı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihaleyi tek katılımcı olarak İlknur Ocak kazandı.
A+A-
İHALE BEDELİ 1550 TL
İhaleye İlknur Ocak'ın vekili olarak Mustafa Ocak katıldı. İhale bedeli ilk teklifte 1510 TL olarak belirlendi. Mustafa Ocak ikinci teklifi 1550 TL olarak sundu. Kantin işletmecisi aylık 1550 TL ile ihaleyi kazandı.
Samet YILIK
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : Türk Pirelli kantini, İlknur Ocak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.