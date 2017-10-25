Türk Pirelli kantinini İlknur Ocak işletecek

İHALE BEDELİ 1550 TL

İhaleye İlknur Ocak'ın vekili olarak Mustafa Ocak katıldı. İhale bedeli ilk teklifte 1510 TL olarak belirlendi. Mustafa Ocak ikinci teklifi 1550 TL olarak sundu. Kantin işletmecisi aylık 1550 TL ile ihaleyi kazandı.

Samet YILIK