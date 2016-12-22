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Türk Pirelli sonradan açıldı: 78-61

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Türk Pirelli sonradan açıldı: 78-61
Türkiye Kurumlar arası Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor.

Ligin şampiyonluk adaylarından Türk Pirelli Basketbol Takımı, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Coca Cola’yı 78-61 mağlup etti.

İLK YARI 38-34 GERİDE 
Heyecanın giderek arttığı Türkiye Kurumlar arası Basketbol Ligi’nde Türk Pirelli geçtiğimiz hafta Dudullu Well Clup Spor Kompleksi’nde Coca Cola ile karşılaştı. İlk periyotta genç oyunculardan kurulu rakibinin sert savunma ile karşılaşan Türk Pirelli, Melih ve Recep’in dış şutlarla kazandırdığı 3 sayılarla oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Coca Cola da ise, Budak ve Tolga’nın çabaları sayıya dönüştü. Coca Cola ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. Sert ve gergin oynanan ikinci periyotta denk bir mücadele vardı. Pirelli’de Volkan ribaunt ve pota altında etkili oynayarak takımını ayakta tuttu. Devre 38-34 Coca Cola’nın üstünlüğü ile sona erdi.

ORÇUN SAHNEYE ÇIKTI
Üçüncü periyota Türk Pirelli çok hızlı başladı. İlk yarım dakikada 7 sayı atan Orçun, Sarı Kırmızılıları ayağa kaldırdı. Budak ve Tolgan’ın gayretleri Coca Cola oyunda dengeyi kursa da Pirelli kritik periyodu 55-54 önde tamamladı. Melih’in periyod sonunda sakatlık yaşaması Türk Pirelli takımında moralleri bozdu. Son periyodda  sahada tecrübesini konuşturan Türk Pirelli tam saha press ile rakibini oyundan düşürdü. Volkan ve Murat’ın ribauntları alması, Timur’un oyunu hızlı kurup Orçun’u boş alanlarda topla buluşturmasıyla kazanılan sayılar Sarı Kırmızılar’a 78-61’lik galibiyeti getirdi. Sarı-Kırmızılılar gruptaki son maçını 7 ocak’ta Deloitte ile oynayacak. 

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