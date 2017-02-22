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Türk Pirelli zorlandı ama kazandı: 64-62

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Türk Pirelli zorlandı ama kazandı: 64-62
Corparate Basketbol League’de bu sezonun iki iddialı takımı Pirelli ve Doğuş Grubu kozlarını paylaştı. Pirelli Basketbol takımı, 2015’in şampiyonu zorlu Doğuş Grubu’nuı 64-62 yendi.

BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Son derece güzel bir atmosferde başlayan  maçın ilk periyodunda iki takımın da kendi alanlarında kontrollü ve iyi savunması vardı. Recep, Orçun ve Volkan ile etkili olan  Pirelli Basketbol takımı rakibine 20-14 üstünlük sağladı. İkinci periyodda  sert bir mücadele vardı. Oyunu dengeli götüren Sarı -Kırmızılılar devreyi 30-28 önde geçtiler. Üçüncü periyod da  müthiş bir mücadele vardı. Her iki takım da sert bir savunma yaparken Melih ve Recep’in üç sayılık atışlarda isabet sağlaması Orçun,Volkan  ve Mehmet Sezer’in gayretleri ile temsilcimiz 30.dakikayı 48-45 önde bitirdi. Son periyodda ise tam bir heyecen fırtınası yaşandı.Yorulan Pirelli Basketbol takımı Mehmet Sezer ve Melih Kezer’in 5 faulle oyun dışı kalması sonucu  alanda tam bir taktik mücadelesi verdi.Timur ve Orcun’un top çalması, Kerem’in serbest atışları sayıya çevirmesi,Recep’in zor pozisyonlarda attığı sayılar,Volkan’ın hücum ve savunmada ribaunt mücaedelesindeki gayreti ve başarısı 64-62’lik galibiyeti getirdi. Pirelli Basketbol takımı 4 Mart Pazar günü Odeabank ile saat 18.40’da Kasımpaşa Spor Kompleksinde  karşılaşacak.Coach Mehmet Sezer,’’Öncelikli olarak takım arkadaşlarımı zorlu maçta aldıkları anlamlı galibiyet nedeniyle kutluyorum. Zorda olsa inandığımızda galip gelebileceğimizi ispatladık.Eren ve Can’ın sakatlıkları,Harun ve Bora’nın hasta olması kadromuzun kısıtlı mücadele etmesine sebep oldu.Bir haftalık arada eksiklerimizi gidereceğiz. Her maçta tüm eksiklere rağmen iddialıyız’’dedi.

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