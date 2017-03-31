Türk Sağlık Sen’den hukuk zaferi

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’nde kazanılan ve emsal teşkil edecek olan önemli dava ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Ömer Çeker, “Mahkeme kararını idareciler kulaklarına küpe yapsın” dedi.

Çeker açıklamasına şöyle devam etti: “Kamuya ait bir hastanede hemşire kadrosunda görev yapan İ.Barış’ın kendi rızası olmaksızın kurum amiri tarafından kadro, unvanlı dışında Fizik tedavi servisinde görevlendirilmesi neticesinde hastaya uygulamış olduğu tedaviye bağlı olarak hastanın kolunda yanıklar oluşması neticesinde hastanın kurum aleyhine Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde davacı M. S. A adına Av. F.Ö.Ö 25.000.00 TL manevi tazminat davası açmıştır. İdare mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi yolu açık olmak üzere davayı reddetmiştir. Davacı Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmiş ve itiraz kabul edilmiştir. Yapılan yargılama sonucu idarenin davacı M.S.A’ya 15.227.43 TL manevi tazminat ödemesine hükmetmiştir. İdare davacı M.S A’ya ödemiş olduğu 15.227.43 TL yasal faizi ile birlikte sendika üyemiz Hemşire İ. Barış’tan resmi yazı ile talep etmiştir. Sendika üyemize yapmış olduğumuz hukuki destek ile ödeme emrine itiraz etmiştir. Konu hakkında Araştırma İncelemeci Uz. Dr. B.A’nın da “Mahkeme kararı ile ödenen tazminatın personele rücu edilmesine gerek olmadığı” hususunu araştırma inceleme raporunda belirtilmesine rağmen idare yapılan itiraz kabul etmemiştir.

YASAL FAİZ İLE 15.227.43 TL

Israrla davacıya ödemiş olduğu tazminatı yasal faizi ile birlikte sendika üyemizden tazmin etmeye çalışmıştır. Sendika Avukatımız Mehmet Gül tarafından Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Aleyhine açtığı dava Sendika üyemiz İ. Barış lehine sonuçlanmış davacı hasta M.S.A’ya 15.227.43 TL‘yi yasal faizi ile birlikte kurumun ödemesine karar vermiştir. Kamu görevlilerini kadro ve unvanları dışında başka işlerde çalıştırmak kanun ve yönetmelikler ile yasaklanmış olmasına rağmen çalıştıran idareciler için Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen “Mahkeme kararını idareciler kulaklarına küpe yapsın” Araştırma ve incelemecinin raporu, Mahkeme kararı ile birlikte değerlendirildiğinde idarecilerin vicdanlarını hapsettiklerini, akıllarını ise tatile çıkardıklarını görmekteyiz. Kendi usulsüz işlemlerinin hatalarının bedelini ücretli çalışan bir kamu görevlisine ödetmeye çalışmalarının izahı mümkün değildir.”

Ayşegül KALAYCI