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Türk Sağlık Sen:“Sağlık çalışanlarının resen atamaları iptal edilsin”

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Türk Sağlık Sen:“Sağlık çalışanlarının resen atamaları iptal edilsin”
Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Toplum Sağlığı Merkezleri'nde 'Evde Bakım Birimi'nde görevli 50 kadar sağlık çalışanının istekleri dışında resen başka kuruma atanmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Ömer Çeker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Toplum Sağlığı Merkezlerinde “TSM” evde sağlık hizmetler biriminde görev yapan personel ve sağlık çalışanları Personel Dağılım Cetveli “PDC” fazlası olduğu iddiası ile istekleri dışında kurum dışı Türkiye Kamu Hastanelerine bağlı faaliyet gösteren  illerdeki hastanelere resen atandıklarına dair devir işlemleri ile ilgili resmi yazı Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi “ÇKYS” sistemine düşmüştür. Hukuka ve usule aykırı olarak sağlık çalışanının rızası dışında yapılan resen atama her ne şekilde yapılırsa, yapılsın çalışana zulümdür. Ülke genelinde yaklaşık iki bin ilimizde ise yaklaşık elli sağlık çalışanı isteği dışında başka kuruma atanarak mağdur edildi. Çalışana tercih hakkı verilmeden, gönüllülük esas alınmadan ben yaptım oldu denilerek yapılan bu tür atamalarının kamu yararı ile de bir ilgisi yoktur. Evde bakım hizmetleri nedeniyle yapılacak devirde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun söz konusu personelin gönüllülük esasına uygun olarak belirlenmesi uygun olacaktır diye talimatı varken, bunun aksini yapmak yanlıştır ve kabul edilemez.

AILE HEKİMLERİ EKSİK PERSONELLE ÇALIŞIYOR

Resen görevlendirmelerde ne objektif bir kıstas, ne de kabul edilebilir bir kriter vardır. Personelin böylesi bir görevlendirmeye tabi tutulması mevzuata da aykırıdır. Hukuki olarak da kabul edilebilirliği olmadığı gibi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun personel açığı varken kendi personelini zorunlu olarak başka kuruma atanmasına göz yummasını anlamak mümkün değildir. Aile Hekimliğindeki boş pozisyonlara geçici görevle Aile Sağlığı Elemanı görevlendiremeyen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kendi personelini başka bir kuruma resen göndermesinin izahını açıklaması gerekmektedir.  İlimizdeki bir çok Aile Hekiminin yanında Aile Sağlığı Elemanı olmadığı için Aile Hekimlerimiz eksik personel ile sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadırlar. Aile Sağlığı Elemanının olmadığı boş birimlere TSM den Sağlık Personeli geçici görevle görevlendirilmesi gerekirken personel eksikliği gerekçe gösterilerek görevlendirilme yapılmamaktadır.

USULSÜZ ATAMALAR İPTAL EDİLSİN

Kendi ihtiyacı olan personeli resen başka kuruma  atayarak personeline sahip çıkamayan bir görüntünün kamu oyuna yansımasına sebebiyet veren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı  olumsuz izlenimden kurtulabilmesi için usulsüz hukuk normlarına aykırı resen atamaları iptal etmesi gerekmektedir.  Aksi takdirde Türk Sağlık Sen olarak işlemin iptal edilmesi için gerekli başvuruları yapacağız. Ülke genelinde 2 bin ilimizde ise  Kırk Altı ile Elli’ye  yakın sağlık çalışanının mağduriyetini önlemek adına tüm girişimlerde bulunarak, üyelerimizin ve sağlık çalışanının hakkını tüm platformlarda savunacağız.  Sağlık çalışanları da rızaları olmadan yapılan resen atamalara direk dava açabilecekleri gibi itiraz ettikten sonrada dava açabilirler. Mağdur olan sağlık çalışanları ve sendika üyelerimize hukuki yardıma hazırız. Sendika avukatlarımız vasıtasıyla idari mahkemede davalarını açabilirler. Temennimiz vicdan sahibi, sorumluluk hisseden bir yetkilinin mağduriyetleri sonlandırmasıdır.  Sendika olarak konunun takipçisi olacağız.”

Ayşegül KALAYCI

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