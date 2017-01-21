Türk Seven Kardeşler’den Türkü Gecesi

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen “Türk Seven Kardeşler Korosu” konseri geçtiğimiz akşam gerçekleşti.

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen türkü gecesine; Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, “Türk Milleti olarak yaslarımızı, düğünlerimizi, muştularımızı türküleriyle yaşayan insanlarız. Atatürk’ün izinden giden yeni bir neslin olduğunu göstermek için bir araya geldik. Bu topraklarda olduğumuz sürece hep can vereceğiz. Ahlaklı, yetenekli kardeşlerimiz var. Onların biraz kültürel faaliyetlerde de emekler verdiğini görün istedik. Burada sizlerin huzuruna çıkacak olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz sadece doğup büyümeye, makama oturmaya gelmedik diyen Demir, “Biz Türk Milleti’nin üzerinde büyük sorumluluklar var. Biz bu Dünya’ya iz bırakmaya geldik. Atatürkçü kardeşlerimizi bir araya gelerek katkı sağlayacaklardan bir şey alabilmek gayretleri içerisindeyiz. Bizi kalp gözünüzle duyunuz. Bu millete sevdalı gençler yetiştirmenin çabası içerisindeyiz.” dedi. Türk Diyanet Sen üyesi Şerif Hüseyin Ayaz tarafından katılımcılara dua ettirildi. Türk Seven Kardeşler Korosu üyeleri seslendirdikleri türkülerle büyük alkış topladı.

Ayşegül KALAYCI