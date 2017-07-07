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Türk ve Alman atık yönetimi tartışıldı

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Türk ve Alman atık yönetimi tartışıldı
İZAYDAŞ, Atıktan Kaynağa- Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması Atölye Çalışması’na ev sahipliği yaptı.

Üç gün süren programda, Türk ve Alman yetkililer yerel eylem planları hazırlanması konusunda çalışma fırsatı buldu.

KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Atıktan Kaynağa - Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Alman Şehirler Birliği (Connective Cities) ortaklığında gerçekleştirildi. İZAYDAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim ile yetersiz KAY (Katı Atık Yönetimi) sistemlerinin kentlere özgü nedenleri ve etkilerinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejilerin belirlenmesi hedeflendi.

PROGRAMIN AMACI

Program UCLG – MEWA; Türk belediyelerinin atık yönetimindeki farklı yöntemlerden haberdar olması ve uluslararası durumla mevcut durumlarının karşılaştırmalı değerlendirebilmesini teşvik etmek amacı ile hayata geçirildi. Ayrıca eğitim programında kentsel atık yönetimi uygulamalarının karşılıklı öğrenimini destekleyen, katı atık yönetimini entegre bir şekilde geliştiren ve belediyelere yerel eylem planları hazırlamalarını tavsiye eden, seçilmiş 25 Türk ve 5 tane Alman belediyenin katılımıyla “Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması”nı geliştirmek amaçlandı.

EĞİTİM PROGRAMININ AÇILIŞI

Üç gün süren programın açılışına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, KBB Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile Türk ve Alman belediyelerinden yaklaşık 50 kişilik yetkili heyet katıldı.

SARAÇ: TECRÜBE VE BİRİKİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de atık yönetiminde lider bir kuruluş olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Saraç, İZAYDAŞ olarak atık yönetimindeki öncülük misyonuyla sektörel uygulamalardaki bilgi birikimlerini paylaşmayı önemsediklerini belirterek “Ülkemizdeki yerel yönetimlerin bu alanda farklı yöntemlerden haberdar olması ve uluslararası yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirebilmesini sağlayacak bu programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

DUMAN: İZAYDAŞ ÖRNEK BİR KURUM

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, atık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ’ın Tehlikeli Atık Yakma Tesisi, Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, Biyogaz Tesisi gibi entegre atık yönetimi ve enerji üretimi alanında örnek bir kurum olduğunu belirtti. Duman konuşmasında, bu önemli çalışmaya ev sahipliği yaptığı için İZAYDAŞ’a teşekkür etti.

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