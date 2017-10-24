TÜRKAV’a Zeki Yılmaz atandı

Zeki Yılmaz’ın yetki belgesi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından verildi. TÜRKAV faaliyetleri hakkında bilgi veren Zeki Yılmaz, “TÜRKAV, Alparslan Türkeş’in emri ile kurulmuş bir vakıf. Temel hedefi kamu çalışanlarının ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak. Dayanışmasını sağlamak. Burslar vererek eğitim desteği vermek. MHP’nin yan kuruluşu olarak kurulan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ben de göreve geldiğim bugünden itibaren vakfın kuruluş felsefesi çerçevesinde Kocaeli’deki kamu çalışanlarına yararlı olacak faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışacağım” dedi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’de Yılmaz’a görevinde başarılar dileyerek MHP’nin her meslek dalında aktif olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.

ZEKİ YILMAZ KİMDİR?

1974 Ardahan Doğumlu. Vergi Dairesi Başkanlığı’nda gelir uzamanı olarak çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası.