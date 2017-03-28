Türkçakal KYÖD'te anıldı, kitabı tanıtıldı

Kocaeli siyasetinin saygın isimlerinden, 18. dönem SHP Milletvekili Ömer Türkçakal, ölümünün 8. yıldönümünde, KYÖD’te düzenlenen etkinlikle anıldı.

Vefatına kadar uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Ömer Türkçakal’ın Özgür Kocaeli Gazetesi’ndeki bu yazılarından derlenen “Dünden Yarına” adlı kitabı da yayınlandı ve ilk olarak bu etkinlikte, geliri ÇYDD’ye aktarılmak üzere satışa sunuldu.

HER KESİMDEN KATILIM

Siyaset, iş dünyası ve STK’lardan çok sayıda isim bu anma etkinliğine katıldı. ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Eski Milletvekili ve Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe, CHP Kocaeli Üniversite Komisyon Başkanı Anıl Deniz Pişkin, merhum Türkçakal’ın eşi Sabriye Türkçakal, kızı Meral Türkçakal Özkürkçügil, damadı Cüneyt Özkürkçügil, kızı Zuhal Mandacı eşi damadı Mandacı, torunları Caner Mandacı, Ömer Mandacı, Alper Mandacı, Uras Özkürkçügil ve çok sayıda davetli katıldı.

CHP OLARAK DÜZENLEMEMİZ GEREKİYOR

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, törende yaptığı konuşmada, “Türkçakal benim için hem ağabey, hem de meslek ve siyaset büyüğümdü. Belediye Meclisi’nde beraber çalıştık. Avukat olarak benim kıdemli ağabeyimdi. Meslek ve siyasette ustamdı. O zamanda da İzmit onun kıymetini bildi ama onun gibi isimlerin anılması için bu etkinliklerin daha fazla yapılması lazım. Ülkemizin aradığı, uzlaşma kültürüne, bu dönemdeki evet hayır tartışmalarında hayırcı olan bizlerin vermek istediği uzlaşma kültürüne yakın bir insandı. Ailesine de sevgilerimi sunuyorum. Ömer bey oğlu yok diye üzülmesin. Aslan gibi eşi ve kızları var” dedi.

ERENKAYA: “ÖMER AĞABEYİ ÖRNEK ALDIM”

CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, “Ben Ömer ağabey ile uzun yıllar çalıştım. Partisel anlamda da çalışmalarımız oldu. Siyasal düşüncesinden öte, toplumdaki yeri, insanlarla ilişkileri çok güzeldi. Bu kentte saygı duyulan bir insandı. Özellikle bu kente çok değerli katkıları var. Uzun yıllar da siyasetin içinde de bulundu. Farklı siyasi partilerle de çatışması olmadı. Kendisiyle tanıştığımda 33 yaşlarındaydım. Kendime hep Ömer ağabeyi örnek aldım. Allah rahmet eylesin. Dilerim ki bu şehirden çok Ömer Türkçakallar çıksın. Bu anma ailesi tarafından yapıldı ama önümüzdeki yıllarda bizim CHP olarak anma günleri düzenlememiz gerektiğine inanıyorum” diye görüş belirtti.

GELİRİ ÇYDD’YE

Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ise, “Ömer ağabey hayatımda örnek aldığım ender insanlardan bir tanesidir. En önemli özelliği beyefendiliği ve dürüstlüğüydü. Tam bir kent beyefendisiydi. Rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi. KYÖD Başkanı Mehmet Toker, görüşlerini, “Türkçakal ile biz 60'lı yıllarda tanıştık. Türkçakal KYÖD kültürünün oluşumunda önemli mihenk taşlarından biridir. 69-71 dönemi KYÖD Başkanıydı. İhtilalin ardından KYÖD kapatıldığında son başkandı. 93'te KYÖD için yeniden yolculuğa düştük ve son dönemine kadar diğer becerilerinin yanında KYÖD kültürünün oluşmasında da çok önemli yeri vardır. Ömer Türkçakallar çoğalacak elbette. Bu yolculuk devam ettiği sürece bu kültür Türkçakalları devam ettirecek” diye açıkladı.

Ömer Türkçakal'ın kızı Meral Türkçakal Özkürkçügil, katılımcılara teşekkür ettiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Yarın akşam babamın 8’inci ölüm yıldönümü nedeniyle kendisini anıyoruz. Kitapta ilk kez okuyucularıyla buluşuyor. Babamın her zaman bu kitabın oluşması noktasında bir isteği vardı ama ömrü yetmedi. Kısmet bizeymiş. Tanju Cılızoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Türkçakal'ın kızı Meral Türkçakal Özkürkçügil “Dünden Yarına” isimli kitabını imzaladı. Kitabın geliri ÇYDD’ye bağışlanacak.

Ayşegül KALAYCI