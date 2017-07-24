Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerler hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında iletişimi kesmek amacıyla Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne giren 13'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Cihat Akmeşe, İshak Batır, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Salih Topuztaş, Başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Dosya kapsamında, eski Kocaeli Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in firari olduğu belirtildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, darbe girişiminden 4 gün sonra Gebze'deki jandarma personelinin darbe teşebbüsünün olduğu gece Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ni ele geçirmeye çalıştığı ihbarını aldıklarını söyledi.

İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile veri merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldıklarını belirten Karadeniz, "Kayıtlarda askerlerin bazılarının yüzü net olarak görünürken, bazılarınınki de belli olmuyordu. Abdülkadir, Bülent ve Suat'ın yüzleri kayıtlarda net olarak görünüyordu." diye konuştu.

Karadeniz, kayıtlarda yüzü net olarak görünmeyen ve kayıtlara hiç girmeyen kişileri HTS kayıtlarından tespit ettiklerini dile getirerek, bunun üzerine bazıları il ve ilçe dışında olan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ile operasyon düzenlediklerini kaydetti.

Tutuksuz sanık A.A'nın güvenlik kamerası kayıtlarında görünmediğini fakat HTS kayıtlarında olay yerinin uzağında olduğunun belirlendiği bilgisini veren Karadeniz, "İfadesine göre olay günü izinliymiş. Gebze Veri Merkezi'ne gitmeye çalıştığını fakat bulamadığını düşünüyoruz." dedi.

Karadeniz, operasyondan sonra askerleri İlçe Jandarma Komutanlığında topladığını ve olay gecesi ne olduğunu anlatmalarını istediğini ve bunun üzerine A.A'nın elini kaldırdığını anlatarak, A.A'nın ifadesini dinlemediğini, gözaltına alıp emniyet ekiplerine teslim ettiğini ifade etti.

Bazı sanık avukatlarının, "Müvekkillerimiz firari sanık Binbaşı Ümit İpek'in emriyle olay yerine gitmişler. Askerler üstlerinden gelen emirleri sorgulayabilir mi?" şeklindeki sorusu üzerine, Karadeniz, firari sanık İpek'in talimatıyla kimsenin veri merkezine gidemeyeceğine dikkati çekerek, "Firardaki binbaşının kendi yetkisi dışında hiçbir emir verme yetkisi yoktur. İl jandarma personeli üstünden emir aldığında emri sorgulamadan yerine getirir ama kanun dışı veya görev yeri dışında bir faaliyet olduğunu gördüğünde amirine haber vermesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerin incelenmesine ilişkin raporların beklenmesine, gelecek duruşmada diğer tanıkların dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.