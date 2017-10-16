Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerler hakim karşısına çıktı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Cihat Akmeşe, İsak Batır, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Salih Topuztaş, Başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile avukatlar hazır bulundu.

Başbakanlık avukatı Demet Tütünoğlu da duruşmada yer aldı.

Tutuksuz sanık A.A. ise duruşmaya katılmazken, dosya kapsamında eski Kocaeli Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in firari olduğu ifade edildi.

Duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerle ilgili raporun Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gönderilmediği belirtildi. Duruşmada, sanıkların bir kısmıyla ilgili tanık ifadeleri okundu.

Tutuklu sanıklardan Doğan Çeliktaş, kendisine verilen emir doğrultusunda Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne gittiğini belirterek, buraya gitmeden önce de kendilerine bir görev emri verildiğini hatırladığını söyledi.

Çeliktaş, 12 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından mesaj emri olduğunu savunan Çeliktaş, şunları söyledi:

"İçeriği; 'İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan gelen, DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin saldırılarına karşı birliklerin emniyet tedbirlerinin denetlenmesi, kontrolü ve karşı tedbirlerin ivedi uygulamaya geçirilmesi.' şeklindeydi. Bu emre istinaden bir heyet oluşturuldu. Bu heyet, tüm askeri birlikleri gezerek teröre karşı duyarlılıklarını tespit edecekti. Ben de bu emri bildiğim için olay günü, Ümit binbaşı teröre karşı operasyona gidileceğini söylediğinde, bu evrak kapsamında olduğunu düşünerek onunla hareket ettim. Ben de askeri birliğe gideceğimi düşünürken, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'nde kendimizi bulduk."

Çeliktaş, söz konusu emrin dosyaya getirilmesini talep ederek, tahliyesini istedi.

Sanıklardan Cihat Akmeşe, darbeci ve örgüt üyesi olmadığını, İsak Batır ise hiçbir şekilde darbe teşebbüsü içerisinde bulunmadığını, Salih Topuztaş da darbeye karışmadığını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Söz verilen diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerin incelenmesinin tamamlanmasına hükmederek, tutuklu sanıklar Cihat Akmeşe, İsak Batır ile Salih Topuztaş'ın üzerlerine atılı suçların vasfının değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delillerin durumunu dikkate alarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altı aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.