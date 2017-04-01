Türkeş ve Yazıcıoğlu’nu okuyarak andılar

Türk Ocağı üyesi gençler Sabri Yalım parkında gerçekleştirdikleri etkinlikle Alpaslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nu kitaplarını okuyarak andı.

Türk Ocağı üyesi gençler bugün Sabri Yalım Parkı’nda MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alpaslan Türkeş ve Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu gerçekleştirdikleri etkinlikle andı. Ellerine Türkeş ve Yazıcıoğlu’nun kitaplarını alarak açık alanda kitapları okudular. Etkinliğe Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, eski İl Başkanı Nihat Yıldız, Kamu-Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Aydınlar Ocağı şube başkanı Ruhittin Sönmez, Türk Eğitim-Sen Şube Sekreteri Feyzullah Divli ‘de katılım gösterdi.

YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Edilen duanın ardından konuşma yapan Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir şunları söyledi: “Bugün buraya ömrünü Türk-İslam davasına, turan davasına adayan ili yol başçısı iki lideri, iki önderi anmak için toplandık. Bizler Türk ocaklılar olarak söylemek isteriz ki; bu topraklarda binlerce yıldır süren Türkçülük ve Turancılık davası için nice Mustafa Kemal’ler, nice Alpaslan Türkeşler, nice Muhsin Yazıcıoğlu’lar yetiştirmeye devam edeceğiz” Demir ayrıca konuşmasında anne ve babalara seslenerek, “Evlatlarınızı Atatürk’ün, Türkeş’in, Yazıcıoğlu’nun yolundan gidenler ile tanıştırın. Çocuklarınızın Samsung, Nokia, Iphone derdinde mi olmasını istersiniz yoksa Kırım, Kerkük, Karabağ derdinde mi olmasını istersiniz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN