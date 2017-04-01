  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 9 °C

Türkeş ve Yazıcıoğlu’nu okuyarak andılar

»
Türkeş ve Yazıcıoğlu’nu okuyarak andılar
Türk Ocağı üyesi gençler Sabri Yalım parkında gerçekleştirdikleri etkinlikle Alpaslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nu kitaplarını okuyarak andı.

Türk Ocağı üyesi gençler bugün Sabri Yalım Parkı’nda MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alpaslan Türkeş ve Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu gerçekleştirdikleri etkinlikle andı. Ellerine Türkeş ve Yazıcıoğlu’nun kitaplarını alarak açık alanda kitapları okudular. Etkinliğe Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, eski İl Başkanı Nihat Yıldız, Kamu-Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Aydınlar Ocağı şube başkanı Ruhittin Sönmez, Türk Eğitim-Sen Şube Sekreteri Feyzullah Divli ‘de katılım gösterdi.

YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Edilen duanın ardından konuşma yapan Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir şunları söyledi: Bugün buraya ömrünü Türk-İslam davasına, turan davasına adayan ili yol başçısı iki lideri, iki önderi anmak için toplandık. Bizler Türk ocaklılar olarak söylemek isteriz ki; bu topraklarda binlerce yıldır süren Türkçülük ve Turancılık davası için nice Mustafa Kemal’ler, nice Alpaslan Türkeşler, nice Muhsin Yazıcıoğlu’lar yetiştirmeye devam edeceğiz” Demir ayrıca konuşmasında anne ve babalara seslenerek, “Evlatlarınızı Atatürk’ün, Türkeş’in, Yazıcıoğlu’nun yolundan gidenler ile tanıştırın. Çocuklarınızın Samsung, Nokia, Iphone derdinde mi olmasını istersiniz yoksa Kırım, Kerkük, Karabağ derdinde mi olmasını istersiniz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

x1.jpg

Bu haber toplam 364 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçi konteynerden düştü01 Nisan 2017 Cumartesi 12:28
  • Kullar Fidanlığı minik çevrecileri ağırladı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:18
  • Belsa cam bölmelerle kapanıyor01 Nisan 2017 Cumartesi 11:08
  • Kandıra Adliyesi’nin asansör sıkıntısı01 Nisan 2017 Cumartesi 10:59
  •  İzmit Belediyesi çocuklara satranç öğretiyor01 Nisan 2017 Cumartesi 10:56
  • Sürücüler dikkat! Uygulama sona erdi01 Nisan 2017 Cumartesi 10:40
  • Eczane nöbeti değişikliği01 Nisan 2017 Cumartesi 10:29
  • Gölcük Yeni Sanayi inşaatı hızla ilerliyor01 Nisan 2017 Cumartesi 09:56
  • Shell emeklileri ikinci kez buluştu 01 Nisan 2017 Cumartesi 09:40
  • Raylar döşendi! Leyla Atakan’da son durum31 Mart 2017 Cuma 23:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti