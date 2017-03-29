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Türkiye aynı anda kitap okudu

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Türkiye aynı anda kitap okudu
53.Kütüphaneler Haftası kapsamında bugün toplu kitap okuma etkinliği yapıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak dün 12.30-13.30 saatleri arasında kitap okundu, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önderliğinde İzmit’teki eylem Sabancı kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Öğüten, Kocaeli Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Perihan Semerci, Uzman Kütüphaneci Emine Ayan Altındiş, Elif Mine Teke, Ayşe Duman, Yasemin Şahin, Volkan Özvatan, Volkan Sarı, Eren Kaya, Nazım Çatak, Keramettin Gençtürk, öğrenciler ve vatandaşlar bu etkinliğe katıldı. Son s5 yıldır gerçekleştirilen bu faaliyetle kütüphanelere ve kitap okumaya dikkat çekilmesi hedefleniyor.

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“İnsan her yerde okur” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda kimi çocuk kitabı okudu, kimi bir romanın sayfalarında gezindi.

Kocaeli Vali yardımcısı Hasan Gözen, etkinlikte yaptığı konuşmada kitap okuma alışkanlığının son dönemde toplumda yaygınlaşmakla birlikte, yeterli olmadığının altını çizdi.

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“Bu kampanya ile birlikte kitapla kurulacak dostluklar kütüphanelere ulaşır. Oradan da küçük bir kütüphane evimize taşınır. Bu, asrımızın en büyük hastalığı olan sanal alemde yaşayan gençliğimizin elle tutulur bilgi kaynağı olan kitaba ulaşmasını sağlayacaktır. Teknoloji bağımlılığını en aza indirecek, yüz yüze muhatap olacak dostlukların gelişmesine de vesile olacaktır” dedi, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Şennur YILDIZ

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