TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, "Savunma sanayisindeki yapılanları, projelendirilenleri ve prototipleri yapılanları hayata geçirirsek Türkiye şu anda hiç dışa bağımlı olmadan savunma sanayisi yapabilecek. Karşı tarafın elektronik sistemini karmakarışık edecek, bozacak sistemleri geliştirdik." dedi.

Aygün, İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, komisyon olarak geçen ay gerçekleştirdikleri Gebze'deki Organize Sanayi Bölgeleri ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ziyaretlerini anımsattı.

İç ticaretle ülkenin kalkınamayacağını dile getiren Aygün, "TAİ ve ASELSAN'ı da gezdik. İnsansız hava aracımız var, silahlısı var. 200 kilogramlık mühimmatı taşıyanı yapılıyor ama 700 kilogramı taşıyanı biz yapıyoruz şu an. Bu sayede Güneydoğu'daki terörün beli kırıldı. Keşke şehit de vermesek ama eskiden o tuzakları şehirlerde kuruyorlardı, şimdi dağların tepesinde kuruyorlar. 30-40 yıl çıkamadığımız Hakkari, Şemdinli ve Yüksekova üçgeninde İkiyaka Dağları var. Türk askeri 30-40 yıl çıkamamış oraya Buzul Dağları, şu anda oraları hallaç pamuğu gibi dağıttık. O bölgelerde maden bulundu, şu anda inceleniyor." diye konuştu.

- "Türkiye dışa bağımlı olmadan savunma sanayisi yapabilecek"

Ülkedeki doğal madenleri çıkarmak için teknolojinin öneminden bahseden Aygün, şunları söyledi:

"Patriot füzesi diyoruz mesela Hollanda'dan kiralanan, sonra çektiler geriye, onlar NATO üyesi olduğumuz halde son zamanlarda bize bu desteği vermediler. Şimdi bunların seviyesinde koruyucu kalkan sistemlerini yapan şeyler var. Şu anda prototip olarak yapılmış, her şeyi hazır. Bunları üretebilmek için finansmana ihtiyaç var. Savunma sanayisindeki yapılanları, projelendirilenleri ve prototipleri yapılanları hayata geçirirsek Türkiye şu anda hiç dışa bağımlı olmadan savunma sanayisi yapabilecek. Karşı tarafın elektronik sistemini karmakarışık edecek, bozacak sistemleri geliştirdik."

Aygün, artık dünyada savaşların cepheden çok ekonomik alanda yapıldığını aktararak, Orta Doğu'daki durumları takip ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin yeni partiye değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu belirten Aygün, "Maalesef İyi Parti bugün Türkiye'yi kurtaracakmış gibi bir algı içerisinde yönetiliyor. Ne yapacaklar? İyi Parti diyelim ki geldi, Samantha gibi burnunu oynatıp Türkiye'nin bütün sorunlarını mı çözecek? Uluslararası güçler bir para pompalayacak ona Sisi'ye verdikleri gibi 3-4 ay böyle rahatlık sağlanacak ama 7-8 ay sonra zamlar peş peşe gırla gelecek. Bunlar Türkiye'de yaşanmış hadiseler. Bu ülkenin kalkınması bu kadar olayların neticesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmekledir." değerlendirmesinde bulundu.