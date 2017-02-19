Türkiye, dünya tavlasında kaçıncı sırada?

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, Türkiye'nin tavlada dünyada ilk 10'un içinde bulunduğunu belirterek, "Bu, binlerce oyuncu anlamında değil ama 20 oyuncu sayabiliriz ki onlar dünya standardında tavla oynuyorlar." dedi.

Fındıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de düzenledikleri turnuvalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tavla oynamanın ayrı bir keyif olduğunu ifade eden Fındıkoğlu, dolayısıyla turnuvalara katılan insanların organizasyondan mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Fındıkoğlu, katılımcıların her yıl şampiyonalarda yarışmak için "can attığını" bildirdi. Türkiye'de tavla bilmeyenlerin sayısının az olduğunu anlatan Fındıkoğlu, tavlanın aileden veya arkadaş çevresinden öğrenildiğini belirtti.

- "Dünya standardında Türkiye'de 20 oyuncu sayabilirim"

Fındıkoğlu, tavlanın dünyada bir spor dalı olduğunu ifade ederek, tavlayı okullarda bir masa sporu olarak öğreten ülkeler bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin, bundan 10 yıl önce dünya tavlasında ismi tanınmayan bir ülke olduğunu söyleyen Fındıkoğlu, "Biz iyi oynadığımızı düşünüyorduk ama uluslararası faaliyetler olsun, dünya sıralamaları olsun Türkiye'nin yeri yoktu. Ancak gerek bizim kurumumuz gerekse diğer kurumların çalışmalarıyla Türkiye'deki sporcular kendilerini geliştirme fırsatı buldular." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki tavla oynayanların yurt dışındaki faaliyetlere katılarak bu alandaki dünya şampiyonlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu dile getiren Fındıkoğlu, "Onlarla oyun oynama imkanı buldular. Tavla, Türkiye'de ciddi anlamda gelişiyor. Türkiye, dünya tavlasında ilk 10 ülkenin içinde. Bu binlerce oyuncu anlamında değil ama 20 oyuncu sayabiliriz ki onlar dünya standardında tavla oynuyorlar. Dünya standardında Türkiye'de 20 oyuncu sayabilirim." ifadesini kullandı.

- "Tavla camiası hızla büyüyor"

Fındıkoğlu, Türkiye'de turnuvalarda büyük para ödülleri olmadığı için insanların birbirleriyle diyaloğunu kesmediğini anlatarak, bu yolla birbirine yenilen çok kişinin arkadaş olduğunu kaydetti.

Tavlada ustaların da yenilebildiğini söyleyen Fındıkoğlu, şöyle devam etti:

"Her seferinde 'Bu kez ben kazanacağım' diye toplanan bir grup var. İyi oyuncular üst sıralarda birikiyor ama şampiyonun kim olacağını bilemiyoruz. Tavla camiası hızla büyüyor. Ustalaşmanın yolu sadece oynamaktan geçmiyor, okumak lazım, analiz programları var onlara çalışmak lazım ancak kendini geliştirmek isteyen oyuncuların tavlada önü açık. Dünya şampiyonası her yıl Monte Carlo'da yapılıyor. 40. yılında Türk oyuncu Cihangir Çetinel şampiyon oldu. Bu anlamda Türkiye'den önümüzdeki günlerde benzer başarılar gelecektir."

Fındıkoğlu, internetin yaygınlaşmasının ardından oyuncuların kendilerini de daha rahat geliştirebildiğini belirterek, oyuncunun internet üzerinden dünya sıralamasındaki kişilerle tavla oynayabildiğini aktardı.

- "Federasyon olsa oyuncu sayısı artar"

Türkiye'de bir tavla federasyonu olmadığını anımsatan Fındıkoğlu, sporcu ve yurt dışındaki başarılar arttıkça federasyonun kurulması aşamasına doğru gidileceğini kaydetti.

Fındıkoğlu, oyuncuların kendi bütçeleriyle organizasyonlarda yer aldığını söyleyerek, federasyon olursa şampiyonalara katılımcı sayısının da katlanarak artacağını ifade etti.