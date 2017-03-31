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Türkiye ekonomisi büyüyor

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Türkiye ekonomisi büyüyor
Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 3,5 oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon lira olarak gerçekleşti. 

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2016'da tarım sektörünün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,1, hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azaldı. 

Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 arttı.

GSYH 10 bin 807 dolar oldu
Kişi başına GSYH değeri, 2016'da cari fiyatlarla 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2015'te 25 bin 130 lira (9 bin 261 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2016 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,3 olmuştu.

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