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Türkiye genelinde dev operasyon

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Türkiye genelinde dev operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 4767 adrese operasyon düzenlendi.

11 bin 586 polisin 3 bin 583 ekip halinde düzenlediği operasyonlar  sabah saat 06.00'da başladı. Akşam saatlerinde sona eren operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 1873 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında haklarında mahkemelerin kesinleşmiş hapis cezası verdiği kişiler de bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında haklarında FETÖ/PDY'den yakalama kararı bulunan 8 kişinin de bulunduğu belirtildi.

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