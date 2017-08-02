Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası Süper Ligi'nin, hem Avrupa'da hem de dünyada son derece kuvvetli olarak kabul edilen bir lig olduğunu bildirdi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darıca ilçesinde devam eden 13 takım ve 198 sporcunun katıldığı ligde, dünya satrancının önde gelen isimlerinin ve Türkiye'nin güçlü sporcularının yer aldığını söyledi.

Bu yılki şampiyonada takımlar arasındaki güç dengelerinin daha da arttığı belirten Tulay, "Çok kuvvetli 13 kulübümüz var. THY, Beşiktaş gibi kurumsal kulüplerimiz var. Karaman Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi gibi kulüpler var. Gökçeada gibi Türkiye'in değişik yerinden gelen kulübümüz var. Tarsus Zeka, T.S Alyans ve Taş Duvar Satranç Kulübü gibi eğitim altyapısı olan kulüpler var. Federasyonumuzun zenginliği bu çeşitlilikten geliyor. Her taraftan, her kesimden bu kadar güçlü bir ligde oynayabilecek takımların olması bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

"Şampiyonluk yarışında güçlü takımlar var"

Daha önceki yıllarda ligden düşecek veya şampiyon olacak takımlar hakkında ciddi bir fikir edinebildiklerini ancak bu yıl takımların güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğu için bu fikrin henüz oluşmadığını ifade eden Tulay, "Şu an THY, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Aquamatch gibi takımlarımız hala şampiyonluk yarışında olan takımlar. Düşecek takımlar belli değil. Herkes büyük bir mücadele içerisinde. İllerden gelen sporcuların dostluklarının pekiştiği bir ortam oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon olarak 12 Büyük Usta (GM) oyuncunun 10'unun burada oynadığını kaydeden Tulay, "Türkiye liglerinin en üst ligi olduğu için en güçlü sporcular yer alıyor. O nedenle büyük ustalarımızın çoğu burada yarışıyorlar." dedi.

Tulay, lig sonunda son sırada yer alan 2 takımın bir alt lig olan birinci lige düşeceğini, şampiyon olan takımın da federasyon desteği ile Avrupa Kulüpler Satranç Şampiyonasına göndereceklerini sözlerine ekledi.

19 yaşında Büyük Usta oldu

THY'nin Büyük Usta (GM) oyuncusu 20 yaşındaki Muhammed Batuhan Daştan ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuduğunu, satranca ilkokul birinci sınıfta seçmeli ders olarak başladığını belirtti.

Satrancın ilgisini çektiğini ve devam ettirdiğini anlatan Daştan, "Ailem ve hocam, satranca olan ilgilimi görünce turnuvalara götürmeye başladı. Turnuvalarda iyi sonuçlar almaya başlayınca, ilk defa 9 yaşındayken milli takıma girdim. Devamında profesyonel oldum. İki kez dünya şampiyonluğum ve bir kez de Avrupa şampiyonluğum var. Geçen yıl Büyük Usta oldum. Dünyada benim yaşımda büyük usta olan yaklaşık 15-20 kişi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Daştan, hedefinin öncelikle okulu bitirip doktor olmak, satrançta da ilerleyebildiği kadar ilerlemek ve A Milli takımda iyi başarılara imza atmak olduğunu dile getirdi.

THY'nin diğer Büyük Usta sporcusu Emre Can da (27), satranca 8 yaşında başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Talihsiz bir kaza geçirdim. Bacağımı kırmıştım. Uzun süren tedavim sürecinde ailem canım sıkılmasın diye satranç hocası tuttu. Satranca öyle başladım. Kendi yaş gruplarımda başarılı sonuçlar almaya başladım. 12 yaşında Türkiye Milli Takım havuzuna girdim. Avrupa üçüncüsü oldum. Sonra 16 yaşında Dünya Çocuk Olimpiyatı'nı kazandıktan sonra A Milli Takım'a geçtim. 17 yaşında ilk defa olimpiyatlarda oynadım. 20 yaşında büyük usta oldum.Türkiye'deki en genç büyük usta unvanını aldım."

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Usta oyuncusu Mustafa Yılmaz (25), satranca 7 yaşında ablasının teşvikiyle başladığını, kursa giderek kendini geliştirdiğini anlattı.

Yılmaz, 18 yıldır satranç oynadığını, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü gibi başarılarının olduğunu aktararak, "2008'den bu yana A Milli Takımdayım. 5 kez olimpiyatlara katıldım. Olimpiyat 6'ncısı olarak ülkemizin en iyi başarısını elde ettik. Dünya Takımlar Şampiyonasında 5'inci olduk. Bu kimsenin beklemediği bir sonuçtu. 2012'de Büyük Usta oldum. Bu, satrançta en büyük unvan. Şu an dünya sıralamasında 2020'nci sıradayım. Hedefim ilk 100'e girmek." diye konuştu.

Lig mücadelesinde yarın 10. tur karşılaşmaları yapılacak. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, 6 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. ​