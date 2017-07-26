Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de gerçekleştirilen 2017 Süper Lig organizasyonunun açılış töreni yapıldı

Darıca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 2017 Süper Lig organizasyonu için açılış töreni düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, burada yaptığı konuşmada, dünya satrancının önde gelen isimlerinin ve Türkiye'nin güçlü sporcularının ligde yer aldığını söyledi.

Organizasyonun 12 gün süreceğini belirten Tulay, "Bu ligin en önemli özelliği Türkiye satrancında 3 önemli ligin en üstünde yer almasıdır. 13 takımın yer aldığı ligde 199 sporcu yarışıyor. Dünya satrancından güçlü isimler de var." diye konuştu.

Ligde birinci olan takımın federasyonun desteğiyle Avrupa Kulüpler Kupası'na katılma hakkı kazanacağını anlatan Tülay, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak çok yoğun bir etkinlik programımız var. Bundan önce Konya'da çok başarılı organizasyonlar yaptık. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, Türkiye Birinci ve İkinci Ligi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye'nin en üst ligi olan Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi için bir aradayız. Ülkemizin çok kıymetli kulüpleri var burada. 199 sporcu, 99'u unvanlı ve 36 GM, ülkemizin dünyanın çok sayılı büyük ustaları burada. Bu salon çok güzel maçlara sahne olacak. Federasyon olarak önemli projelere imza atıyoruz, çok önemli faaliyetler yapıyoruz. Gücümüzü sizlerden, kulüplerimizden alıyoruz. Sporcularımıza, kulüp temsilcilerimize destek veren sponsorlarımıza ve bizlere ev sahipliği yapan Darıca Belediyesine teşekkür ediyorum."

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, 6 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.