Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesine 5 yeni üye

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi, üye sayısını arttırdı. Derneğin Belsa Plaza’daki ofisinde düzenlenen törenle 5 mahalle muhtarı daha derneğe üye oldu ve üye sayısı 81’e yükseldi.

ŞUBEDE TOPLU İMZA

İzmit Muhtarlar Derneği’nden istifa eden 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül, Arpalık İhsaniye Mahallesi Muhtarı Orhan Süren, Sanayi Mahallesi Muhtarı Osman Çilingir, bir süre önce vefat eden Orhan Mahalle Muhtarı Nazmi Balaban’ın yerine muhtarlığa getirilen 1. Aza Salim Acarsoy ile vefat eden Serdar Mahallesi Muhtarı Sedat Şanbay’ın yerine bu görevi üstlenen 1.Aza Ümit Yılmaz Paşa, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin yeni üyeleri oldu. Yeni üyeler, düzenlenen törende form doldurdu.

YOLDAŞ: “BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, imza töreninde birlik beraberlik mesajları verdi. Yoldaş, “Vefat eden muhtar arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Derneğimize yeni üye olan arkadaşlarımızla birlikte çok daha güçlendiğimizi belirtmek isterim. Yıllardan bu yana sürdürdüğümüz birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek adına büyümeye devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Ve bu aile içerisinde 8 yıldan bu yana devam eden birlik ve beraberliğimiz artık dostluğa dönüştü. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Kerim YAVUZ