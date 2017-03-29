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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’ye renk kattı

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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’ye renk kattı
Türkiye Oryantiring Şampiyonasının 3. Kademe yarışması Kocaeli halkı tarafından ilgiyle izlendi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türkiye Oryantiring Şampiyonasının 3. Etabı, Arslanbey Ataşehir Mahallesi’ndeki parkurda gerçekleştirildi. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan oryantiring adına düzenlenen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ilk günü Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun startıyla başladı.

İkinci etabı Arslanbey Ataşehir Mahallesi’nde yapılan yarışmanın bu etabında kısa parkur yarışması yapıldı. İkinci güne 44 ilden 105 kulüp ve 1.170 sporcu katılırken sporcular yarış öncesinde çiplerini ve haritalarını alarak start alanına geldi. Startın verilmesiyle yarışa başlayan sporcular en kısa sürede yarışı bitirmeye çalıştı. Sporcular Ataşehir Mahallesi sakinleri tarafından alkışlandı. Kazanmanın ötesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı yarışa vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yarışın tamamlanmasının ardından Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular ödül ve kupalarını protokol üyelerinin ellerinden aldı.

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