  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 6 °C

Türkiye sandık başında

»
Türkiye sandık başında
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 18 maddesinde değişiklik öngören teklif, bugün Türk halkının önüne geliyor.

Bugün kullanılacak her oy, Türkiye’nin yönetim biçimini belirleyecek, ülkemizin geleceği açısından çok büyük değer taşıyacak. Eliniz ayağınız tutuyorsa, bugün mutlaka sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın.

08.00-17.00 ARASI

İlimizde oy kullanma işlemi bugün 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Sandık başında kuyrukta oy kullanmak için bekleyen yoksa, saat 17.00’den itibaren sandıklar açılacak ve oyların tasnifine başlanacak. Türkiye genelinde sonuçların gece yarısından önce netleşmesi bekleniyor.

1.301.000 SEÇMEN

Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kurulacak. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişi. Referanduma katılma oranının çok yüksek olması bekleniyor. Ancak bugün oy kullanma işlemi çok basit. Bu nedenle, sandık başlarında kuyruklar oluşması beklenmiyor.

KİMLİĞİNİZ YANINIZDA OLSUN

Oy kullanmak için sandık başına giderken, mutlaka oy kullanacağınız sandığın numarasını biliyor olmanız lazım. Ayrıca oy kullanabilmek için, vatandaşlık numarası ihtiva eden bir resmi kimlik kartı bulunması gerekiyor. Muhtarınız tarafından seçmen bilgi kartınız size getirilmemişse, bu kağıdı da yanınızda bulundurmanız, oy kullanmanızı daha kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

İKİ SEÇENEKTEN BİRİ

 Bugün seçmenler, iki seçenekli oy pusulasına “TERCİH” mührünü basacaklar. Oy pusulasının beyaz tarafında “EVET”, kahverengi tarafında “HAYIR” yazılı olacak. Tercih ettiğiniz tarafa mührü basarken, diğer tarafa en küçük şekilde geçmemesine dikkat etmelisiniz. Mührü vurduktan sonra kısa bir süre mürekkebin kurumasını bekleyebilir, ya da oy pusulasını, ters katlayarak mührün öbür tarafa geçmesini önleyecek şekilde zarfa koyabilirsiniz.

17976324_10155294187354791_565081141_o.jpg

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih Çelik, 1019 No'lu sandıkta oy kullandı

Bu haber toplam 307 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saat 18.00'de başladı! İşte yasaklar15 Nisan 2017 Cumartesi 19:40
  • Bakan Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir15 Nisan 2017 Cumartesi 13:54
  • Bakan Işık yeni stadyum için tarih verdi15 Nisan 2017 Cumartesi 13:34
  • Son 600 metre14 Nisan 2017 Cuma 21:00
  • RTÜK'ten yayın yasağı açıklaması14 Nisan 2017 Cuma 18:27
  • İSU'dan iki ilçeye milyonluk tesis14 Nisan 2017 Cuma 17:04
  • Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu14 Nisan 2017 Cuma 14:16
  • Vali açıkladı: “Hazırız”14 Nisan 2017 Cuma 11:53
  • Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler Mayıs'ta14 Nisan 2017 Cuma 09:33
  • Kandıra’nın köylerine doğalgaz müjdesi14 Nisan 2017 Cuma 08:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti