Türkiye sandık başında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 18 maddesinde değişiklik öngören teklif, bugün Türk halkının önüne geliyor.

Bugün kullanılacak her oy, Türkiye’nin yönetim biçimini belirleyecek, ülkemizin geleceği açısından çok büyük değer taşıyacak. Eliniz ayağınız tutuyorsa, bugün mutlaka sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın.

08.00-17.00 ARASI

İlimizde oy kullanma işlemi bugün 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Sandık başında kuyrukta oy kullanmak için bekleyen yoksa, saat 17.00’den itibaren sandıklar açılacak ve oyların tasnifine başlanacak. Türkiye genelinde sonuçların gece yarısından önce netleşmesi bekleniyor.

1.301.000 SEÇMEN

Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kurulacak. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişi. Referanduma katılma oranının çok yüksek olması bekleniyor. Ancak bugün oy kullanma işlemi çok basit. Bu nedenle, sandık başlarında kuyruklar oluşması beklenmiyor.

KİMLİĞİNİZ YANINIZDA OLSUN

Oy kullanmak için sandık başına giderken, mutlaka oy kullanacağınız sandığın numarasını biliyor olmanız lazım. Ayrıca oy kullanabilmek için, vatandaşlık numarası ihtiva eden bir resmi kimlik kartı bulunması gerekiyor. Muhtarınız tarafından seçmen bilgi kartınız size getirilmemişse, bu kağıdı da yanınızda bulundurmanız, oy kullanmanızı daha kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

İKİ SEÇENEKTEN BİRİ

Bugün seçmenler, iki seçenekli oy pusulasına “TERCİH” mührünü basacaklar. Oy pusulasının beyaz tarafında “EVET”, kahverengi tarafında “HAYIR” yazılı olacak. Tercih ettiğiniz tarafa mührü basarken, diğer tarafa en küçük şekilde geçmemesine dikkat etmelisiniz. Mührü vurduktan sonra kısa bir süre mürekkebin kurumasını bekleyebilir, ya da oy pusulasını, ters katlayarak mührün öbür tarafa geçmesini önleyecek şekilde zarfa koyabilirsiniz.

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih Çelik, 1019 No'lu sandıkta oy kullandı