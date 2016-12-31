Türkiye’de 2016 yılının tartışmasız en önemli olayı 15 TEMMUZ FETÖ İHANETİ 

Geride bıraktığımız 2016 yılı, tarih sayfalarında yerini aldı. Koca bir yıl içinde elbette acı tatlı pek çok olay yaşandı.

Sevdiklerimizi kaybettik. Belki hayata yeni adım atan yakınlarımız, çocuklarımız oldu. Hepsi 2016 yılı ile birlikte anılacaklar. Ama 2016 yılında öyle bir olay yaşandı ki, yıllar sonra bile bu olay hatırlanacak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep siyah bir sayfa olarak katılacak.

Sıcak bir yaz gecesiydi. Günlerden cumaydı. Çalışanların önemli bir bölümü, hafta sonu tatiline hazırlanıyordu. İnsanlar ya ailece, ya yakın komşularla sohbet ediyor, televizyonlarında yaz dizilerine, filmlere göz atıyorlardı. Sakin bir yaz akşamı gibi görünüyordu 15 Temmuz 2016 Cuma gecesini 16 Temmuz 2016 cumartesiye bağlayan gece.

TELEVİZYONLARDA İLK GÖRÜNTÜLER

Saat 21.30 sıralarında haber kanallarında ilk görüntüler düşmeye başlamıştı. İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü girişinde tuhaf bir hareketlilik yaşanıyordu. Ellerinde silahlı askerler, hatta tanklar Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan, Avrupa Kıtası’na geçiş izni vermiyordu. Köprü trafiğe kapatılmıştı.

O sıralarda da terör olayları vardı. Haber kanallarındaki bu ilk görüntüler, “Ciddi bir terör saldırısı ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin önlemi” gibi algılandı. Elbette herkes meraklanmıştı. Ama hiç kimsenin aklına Devlet içindeki bir grubun, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kadar girmiş bir çetenin darbe kalkışması içine girebileceği gelmiyordu. Zaten bu zamanda böyle bir şey nasıl düşünülebilirdi?

SOSYAL MEDYA HAREKETLENİYOR

15 Temmuz Cuma gecesi saatler 22.00’ye yaklaşırken İstanbul Boğaziçi Köprüsü girişindeki tuhaf görüntü hakkında hiçbir resmi açıklama yapılmamıştı. Haber kanalları görüntüleri veriyordu da, ne olduğu, ne yapıldığı konusunda kimsenin bilgisi yoktu. Ancak sosyal medya hareketlenmeye başlamıştı. Başkent Ankara’da savaş uçaklarının alçaktan uçtuğu, hatta bazı binalara bomba attığı iddiaları başladı. Bir darbe girişiminden söz ediliyordu. Türkiye, cumhuriyet döneminde askeri darbe girişimleri ile karşılaşmıştı. Son zamanlarda bir darbe olabileceği yolunda söylentiler de vardı. Ama böyle bir şeye kimsenin kalkışamayacağı da biliniyordu.

İnsanlar uzun süre olup bitenleri anlamadı. Evet bir şeyler oluyordu. Ama bir terör saldırısı ihtimaline karşı önlem mi alınmıştı. Yoksa, emir-komuta zinciri içinde Türkiye Cumhuriyeti yeni bir askeri darbe ile mi karşı karşıyaydı? Dakikalar geçtikçe sosyal medyadaki haberler daha da kirleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Ankara’daki emniyet, MİT binalarının hedef alındığı, bombalandığı yolunda haberler vardı. Askeri jetler İstanbul’da da alçaktan uçuşa başlamıştı.

BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI İLE BAĞLANTILAR

O gece saat 23.00 sıralarında artık Türkiye’de kötü bir şeyler olduğu yolunda herkesin bir kaygısı vardı. Yarın sabaha Türkiye nasıl olacaktı? Zengin, varlıklı insanlar bankalardaki paralarının, ellerindeki tapularının ne olacağını düşünmeye başladılar. Çalıştıkları işe muhtaç insanlar ertesi gün işlerinin hâla yerinde durup durmayacağını konuşuyorlardı.

Darbe mi oluyordu? Yarın sabah sokağa çıkılacak mıydı? 4-5 gün sokağa çıkılamazsa, evdeki pirinç, bulgur, un, makarna yeter miydi?

Saat 23.00 sıralarında ilk resmi ses duyuldu. Daha Başbakanlık görevine yeni başlamış olan Binali Yıldırım, “Asker içindeki bir grubun kalkışması” olduğundan söz etti. Başbakan, “Bu hainlere karşı, devlet, hükümet dimdik ayakta duracaktır” dedi. Bu açıklama durumun sanılandan daha da vahim olduğunu ortaya koyuyordu. Evet bir darbe girişimi söz konusuydu. Üstelik bu darbe girişimi, emir komuta zinciri dışına çıkmış bir grup cuntacının, bir hain çetenin girişimiydi. Elbette böylesi çok daha tehlikeliydi. Böyle bir girişimin amacı elbette ülkede bir rejim sorunundan önce bir büyük kardeş kavgasını ateşleyebilirdi. Bütün otorite yıkılabilir, insanlar birbirini vurmaya, kırmaya başlayabilirdi.

O gece herkesin aklına gelen ilk sorulardan biri de “Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? Ne durumda? Ne yapıyor?” sorusuydu.

Hain darbe girişimine karşı ilk dik duruşu Türk medyası göstermişti. Aslında iktidarda olanların zaman zaman eleştirdikleri medya grupları cesaretle darbecilere karşı yayınlarını sürdürüyorlardı. Marmaris’te ailesiyle birlikte tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Doğan Grubu’nun CNN Türk televizyonunda, sonra Doğuş Grubu’nun NTV televizyonunda cep telefonu ile canlı yayına bağlandı. Cumhurbaşkanı halka sesleniyordu:

“Bu hainlere karşı bütün milletimi sokaklara dökülmeye, karşı duruş göstermeye çağırıyorum. Ben de şimdi Marmaris’ten İstanbul’a geçiyorum” diyordu.

TÜRK MİLLETİ’NİN BÜYÜKLÜĞÜ

Gece yarısından itibaren işin şekli tam olarak ortaya çıkmış, ancak işin rengi değişmeye başlamıştı. Türkiye’nin her yerinde, her görüşten insanlar sokaklara döküldü. Asker içindeki çeteciler boğaz köprülerini, havaalanlarını ellerine geçirmişlerdi. Ama insanlar kum gibi çoğaldı, onların üzerine yürümeye başladılar. Bütün bir millet, siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmış, bu ülkeye, bu devlete, demokrasimize kast eden katillere karşı tek yürek haline gelmişti. Bütün kentlerde meydanlar dolmaya başladı.

Türk milleti, 1920’li yıllarda emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirip, dünyadaki bütün mazlum uluslara örnek olmuştu ya; 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde de bütün dünyaya demokrasiye, devlete sahip çıkmanın dersini veriyordu.





TRT’DE DARBE BİLDİRİSİ

Bu arada darbeciler, devletin yayın kuruluşu TRT’yi ele geçirmişlerdi. TRT’de bir bildiri okundu. Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetime, asker içindeki bir grubun el koyduğu, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Ama Türkiye’de artık medya sadece devletin TRT’sinden ibaret değildi. Özel medya kuruluşları tam tersine yayınlarını sürdürüyordu. İstanbul Atatürk Havaalanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyordu. Ülkenin her yerinde kamyonlar askeri birliklerin çıkış kapılarını kapatıyor, ülkenin her yerinde insanlar tanklara, tüfeklere kafa tutuyordu.

Hâla askerin içinde, polisin içinde devlete, düzene, Anayasa’ya bağlı çok fazla insan da vardı. Onlar da devreye girdiler. Türkiye öyle üç beş çapulcunun tankla, tüfekle, jetlerle teslim alınacağı bir ülke değildi, olamazdı.

FETÖ’YÜ TEMİZLEME HAREKÂTI

Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı saçma, küstah ve ihanet dolu olan abuk darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi sabahına gelindiğinde neredeyse tamamen kontrol altına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bütün devlet erkanı görevinin başındaydı. Genel Kurmay Başkanı darbecilere teslim olmamış, onların saflarına katılmamıştı. 16 Temmuz sabahı Türkiye’de bütün dükkânlar açıldı. Herkes yine görevinin başındaydı. Ama devlet doğal olarak büyük bir hain avına başlamıştı.

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Darbe girişiminin bütün ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Suçlular tek tek yakınıyordu. Kurunun yanında yaşın da yandığı oluyordu, ama devlet bu refleksi göstermek zorundaydı. Ülkede adeta siyasi bölünmüşlük birden ortadan kalkmış gibiydi. Hafta sonu tatili bitti. 18 Temmuz Pazartesi günü her şey normal haliyle yeniden başladı. Bankalar açıktı. İş dünyasında önemli bir hasar yoktu. Türkiye’de hayat normal seyrine dönüyordu. Ama FETÖ denilen hain örgütün devletin içlerine nasıl girdiği, nasıl yapılandığı da dehşet verici bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu hain örgütle bir şekilde bağlantısı olanları, onların ateşine odun taşıyanları devlet affedemezdi. Kamuda görevden almalar başladı. Gözaltılar, tutuklamalar başladı.

CUMHURBAŞKANI DA MİLLET DE DİK DURDU

Şimdi, yeni yılın ilk gününde dönüp arkaya baktığımız zaman, kendi kendimize “15 Temmuz gecesi bu hain darbeciler amaçlarına ulaşsaydı acaba nasıl bir ülkede yaşıyor olacaktık?” diye kendimize sorduğumuz zaman eminim tüylerimiz diken diken olacaktır.

Evet bugün yine sorunlarımız var. Siyasette sorunlarımız var. Demokrasinin uygulamasında sorunlarımız var. OHAL ile ilgili sorunlarımız var. Ama 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsa, bütün bunların çok daha üzerinde sorunumuz olacaktı. Belki devletimiz olmayacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi dik ve cesur duruşunu takdir etmemek haksızlık olur. Cumhurbaşkanı, “Çıkın sokağa” dedi, millet siyaset ayrımı yapmaksızın, gözünü kırpmadan sokaklara döküldü. Bütün şehirlerin meydanlarında Demokrasi Nöbetleri, Demokrasi mitingleri haftalarca devam etti.

Hepimiz 15 Temmuz gecesi, devletin, demokrasinin ne denli önemli ve vazgeçilmez olduğunu çok iyi anladık. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara harflerle yazıldı. Ama bu musibetten çıkartılacak pek çok ders de vardı. Devlet yönetiminde bazı gruplara sırf dini inançlarına bakılarak imtiyazlar sağlanırsa, o grupların devlet içine sızmalarına göz yumulursa, bir gün başa bunlar gelebilirdi. Bu devletin, bu cumhuriyetin kurucu Mustafa Kemal Atatürk çok yıllar önce bu gerçeği görmüş ve Nutuk’ta açıkça ortaya koymuştu.

Allah ulusumuza, devletime bir daha 15 Temmuz 2016 gecesi gibi bir kabusu yaşatmasın. Bu olaydan çıkartmamız gereken ders ise şudur:

“Siyasi görüşlerimiz, yaşam biçimimiz, inançlarımız farklı olabilir. Ama bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sonuçta kardeşiz. Devlet hepimizin. Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler hepimizin üzerine titremesi gereken çok yüce kavramlardır. “

Türkiye artık ne askeri, ne sivil, ne başka türlü darbelerin ülkesi olarak anılmamalıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden bu ülkenin bütün vatandaşlarının, bütün bireylerinin çıkarttığı çok önemli dersler olmalıdır.