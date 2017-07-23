İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cephanelik bölgesinde inşaatı devam eden Deprem Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, vizyon projelerinden olan ve 17 Ağustos da hizmete girmesi planlanan Deprem Dokümantasyon ve Eğitim Merkezi’nin son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkan Doğan’ın Deprem Müzesi inşaatındaki incelemelerine İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric de katıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Yeğnidemir ile Güray Oruç’un da yer aldığı incelemelerle ilgili bilgi veren Doğan, “Deprem Müzesi'ni 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin 18. yıldönümünde açmak istiyoruz.

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de bir ilk, dünyada da belkide en iyisi olacak olan bir projemiz hızla ilerliyor. İnşaat tamamlandı montaj aşamasındayız. Depremler doğa olaylarıdır, dünya var olduğu sürece depremler de olacak ama depremlerin etkisini azaltmak da insanın elindedir. Bunun başında eğitim geliyor. Bu nedenle bizde bu merkezi hazırlıyoruz. Deprem konusunda ne kadar bilgili, bilinçli ve hazırlıklı olursak, depremden fazla korkmamıza gerek kalmaz. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini hiç aklımızdan çıkarmayalım. Deprem Müzemiz, sadece şehrimize değil Türkiye ve dünyaya hizmet eden bir yer olacak” dedi.