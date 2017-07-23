  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 26 °C

Türkiye’de bir ilk!

»
Türkiye’de bir ilk!
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cephanelik bölgesinde inşaatı devam eden Deprem Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, vizyon projelerinden olan ve 17 Ağustos da hizmete girmesi planlanan Deprem Dokümantasyon ve Eğitim Merkezi’nin son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkan Doğan’ın Deprem Müzesi inşaatındaki incelemelerine İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan  Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric de katıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Yeğnidemir ile Güray Oruç’un da yer aldığı incelemelerle ilgili bilgi veren Doğan, “Deprem Müzesi'ni 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin 18. yıldönümünde açmak istiyoruz.

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de bir ilk, dünyada da belkide en iyisi olacak olan bir projemiz hızla ilerliyor. İnşaat tamamlandı montaj aşamasındayız. Depremler doğa olaylarıdır, dünya var olduğu sürece depremler de olacak ama depremlerin etkisini azaltmak da insanın elindedir. Bunun başında eğitim geliyor. Bu nedenle bizde bu merkezi hazırlıyoruz. Deprem konusunda ne kadar bilgili, bilinçli ve hazırlıklı olursak, depremden fazla korkmamıza gerek kalmaz. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini hiç aklımızdan çıkarmayalım. Deprem Müzemiz, sadece şehrimize değil Türkiye ve dünyaya hizmet eden bir yer olacak” dedi.

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'de korkutan deprem23 Temmuz 2017 Pazar 09:30
  • Siyaset ve iş dünyası Eren ile Emir'in sünnet cemiyetinde bir araya geldi22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  • İzmit'te Göksel rüzgârı 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:46
  • Bu kavşakla Kocaeli'de kesintisiz ulaşım gelecek22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:02
  • Diyarbakır’a "Kardeşlik Parkı"22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:28
  • Çocuğunu esnafa bıraktı bir daha gelmedi22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:00
  • Bunu yapan sürücüler yandı! Af yok milyonlarca ehliyete el konuldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:55
  • Başkan Köşker, Bolu Belediye başkanını ağırladı22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:35
  • Başkan Ayaz Şehit Halisdemir'in kabrinde dua etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:47
  • Takım arkadaşlarını unutmadılar22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti