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Türkiye'de bir ilk! Çiftçilere, uygulama bahçesi

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Türkiye'de bir ilk! Çiftçilere, uygulama bahçesi
İzmit Belediyesi tarafından çiftçileri hem teorik hem de pratik alanda bilinçlendirmek amacıyla uygulama ve eğitim merkezi kuruldu.

Belediye’nin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Durhasan’da 25 dönümlük alanda oluşturulan Uygulama ve Eğitim Merkezin 15 dönümünde çeşit çeşit meyveler yer alırken, geri kalan alanda da teorik eğitimlerin verileceği sosyal tesis bulunacak.

FİDANLAR DİKİLİYOR 
Merkezin meyve bahçesine sert kabuklu (ceviz, fındık, kestane), sert çekirdekli (kiraz, erik), yumuşak çekirdekli (elma, armut, ayva), Akdeniz meyveleri (hünnap, hurma ve kivi) olmak üzere 550’den fazla fidan dikimine başlandı.  

KAZANÇLARI ARTACAK
Yıl içinde bölgeye sosyal tesisin yapılacağını da söyleyen yetkililer, “Kocaeli’nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü ilk kez kuran belediyeyiz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, çiftçi eğitimlerine büyük önem veriyor. Ziraat mühendisimiz ve veteriner hekimimiz köylere giderek başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda eğitimler vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlıyor. Durhasan Köyü’nde çiftçilerimize daha iyi hizmet vermek için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Buradaki örnek bahçemizde ceviz, kiraz, elma, armut gibi meyvelerin yer aldığı alanlar, çeşitli yem bitkilerin yetiştirileceği demostrasyon alanları bulunacak. Çiftçilere burada fidan ne zaman, nasıl dikilir, ilaçlaması, budaması ve gübrelemesi nasıl yapılır gibi konularda uygulamalı olarak eğitimler vereceğiz. Böylelikle çiftçilerimiz daha verimli ürün alarak kazançlarını da arttırmış olacaklar” dediler.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Türkiye’de ilk kez İzmit’te bulunan Uygulama ve Eğitim Merkezi’nde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev ile Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener incelemelerde bulundu. Fidan dikim çalışmalarını takip eden Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev  “Türkiye’de böylesine orijinal bir projeyi ilk olarak biz yapıyoruz. Hepimiz köy özlemi içerisindeyiz. Proje sayesinde köye gitmeden de bu çalışmaları görmüş olacağız. Şehirdeki çocuklarımız buraya gelerek elmanın, kirazın nasıl yetiştiğini görme imkânı bulacaklar. Başta Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu

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