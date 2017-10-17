Türkiye'de bir ilk daha Kartepe'de

Kartepe’de farklı vizyon projelere imza atan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, seçim vaatleri arasında yer alan, Karatepe’den başlayıp Maşukiye’ye kadar uzanan ve yerleşim merkezlerinden bağlantılı 24.27 kilometre uzunluğundaki Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hayat buldu. Proje aynı zamanda Türkiye’de ilk ekoturizm alanı ilan edilen proje olma özelliğini de taşıyor.

EKOTURİZMİN AMACI

Proje hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Ekoturizm doğanın ve yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtırken bir yandan da çevreyi koruyan, çevre bilinci aşılayan, düşük ziyaretçi etkisi bırakan ve turizm öznesi durumundaki bölgenin yerli halkını da sosyo-ekonomik olarak sürece dahil eden bir turizm anlayışını ifade ediyor. Sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm ya da yeşil turizm gibi isimlerle de anılan ekoturizm, turizmin doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumsuz etkilerini en düşük düzeye indirip, olumlu etkileri sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyor” sözlerine yer verdi.

ÜLKEMİZDE İLK DEFA

Kartepe’nin ülkenin turizm merkezi haline geleceğinin altını çizen Başkan Üzülmez “Bu tabiki uzun vadeli vizyonumuz. Akşamdan sabaha böyle bir şey olmasını beklemiyoruz. Ancak bütün yatırım ve proje planlarımızı bu vizyonumuza uygun olarak dizayn ediyoruz. Projenin hayata geçmesiyle birlikte vizyon projelerimizden birini daha başarmanın gururunu yaşıyoruz. Kartepemizi turizmiyle öne çıkarmak için hedef belirlemiştik. Kartepe’nin güzelliklerini, doğasını bozmayacak şekilde daha çok insanla buluşturmak hedefimizdir. Bir çok projemiz hayata geçmektedir. Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesi ile alternatif tatil yapmak isteyen vatandaşlarımıza imkan sağlamaktadır. Türkiye’nin ilk ekoturizm alanını da içinde barındıran projemiz, Kartepemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.