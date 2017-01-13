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Türkiye’de bir ilk! İşte e-ticaret kulüp mobil uygulaması

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Türkiye’de bir ilk! İşte e-ticaret kulüp mobil uygulaması
Türkiye’de ilk kez hizmete girecek olan e-ticaret kulüp mobil uygulamasının tanıtımı Kocaeli Birlikspor kulübünün  düzenlemiş olduğu basın toplantısında duyuruldu

Türkiye’de ilk kez hizmete girecek olan e-ticaret kulüp mobil uygulamasının tanıtımı Kocaeli Birlikspor kulübünün düzenlemiş olduğu basın toplantısında duyuruldu. 

Spor Toto 2 Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor’un “Destek sizden şampiyonluk bizden” sloganıyla hareket ettiği e-ticaret kulüp mobil uygulamasının tanıtımı tesislerde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Kulüp toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, kulüp yöneticileri ve Kocaeli Birlikspor sporcuları katıldı. Türkiye’de ilk kez hizmete girecek olan e-ticaret kulüp mobil uygulamasıyla; taraftarlar, kulüp ve takım arasındaki her türlü bilgiyi, gelişmeyi, haberi bu uygulamayla öğrenebilecek. Projeyle mobil uygulamayı telefonuna indiren taraftarlar da Kocaeli Birlikspor’un maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Öte yandan mobil uygulamasını telefonuna indiren bölge esnafı, kendi reklamlarını ve duyularını anlatabilecek.

“Mobil uygulamamızı indiren taraftarlarımıza ücretsiz maçımızı izleme imkanı sunacağız”
E-ticaret mobil uygulamasının tanıtım programında konuşan Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, “Kocaeli Birlikspor kulübü olarak taraftarlarımızın ayağına kadar gitmekle kalmıyor, cebine giriyoruz. Taraftarlarımız, kulübümüz ve takımımızla ilgili her türlü bilgiyi, gelişmeyi haberi, duyuruyu ve tanıtımımızı bir tıkla öğrenebilecek. Taraftarlarımız bu projeyle kulübümüze destek olacak. Taraftarlarımız bu projede yer alan tüm firmalardan ayrıcalıklı hizmet alacak, indirimli alışveriş yapacak. Mobil uygulamamızı indiren taraftarlarımıza ücretsiz maçımızı izleme imkanı sunacağız” dedi.

"Esnafımız bu projeyle kendilerini çok kısa sürede geniş bir kitleye anlatabilecek"
Bölge esnafının da bu projeden yararlanabileceğini belirten Yılmaz, “Esnafımız bu projeyle kendilerini çok kısa sürede geniş bir kitleye anlatabilecek. Tanıtımları, reklamlarını ve duyularını deyim yerindeyse sudan ucuza yapacak. Birbirlerini ve rakiplerini takip edebilecek. Kampanyalarını ilan edebilecek ve uygulamamızı kullanan destekçilerimize çeşitli indirimlerle ayrıcalıklı hizmet sunacak” diye konuştu

Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz’ın ardından proje hakkında düşüncelerini belirten Teknik Direktör Fatih Akyel, "Bizim için takımımız için önemli bir proje. İnşallah yakın zamanda hazır olur. Bundan sonra her yerde Kocaeli Birlikspor’un maçlarına, bilgilerine ulaşabilecek. Mobil uygulamayla herkes takımına çok yakın olabilecek” diye konuştu.

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