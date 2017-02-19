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Türkiye'de bir ilk Kocaeli'de gerçekleşti

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Türkiye'de bir ilk Kocaeli'de gerçekleşti
Türkiye’de bir ilke imza atan işaret dili eğitim kursiyerleri, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği bir oyun sahneledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda eğitim alan işaret dili kursiyerleri, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Çevrelerinde bulunan işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek amacıyla eğitimler alan 12 kişilik ekip, işaret dili kursunda öğrendiklerini tiyatro sahnesinde değerlendirmek istedi. Bu amaçla yola çıkan ekip, Avni Yukaruç’un yazdığı "Arzuhalci Hasan Efendi’’ ve Dario Fo’nun yazdığı "Japon Kuklası’’ oyunlarının provalarına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK yönetimi tarafından da desteklenen amatör tiyatrocular, ilk kez Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde oyunlarını sergiledi. Türkiye’de ilk kez hem işitme engellilerin, hem de diğer vatandaşların aynı anda izledikleri oyun büyük ilgi gördü. Skeçlerini aynı anda sesli şekilde ve işaret dili kullanarak gerçekleştiren tiyatro ekibi, işitme engelli ve vatandaşların birlikte oyunu izlemesine imkan sağladı.

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