Türkiye'de bir ilk.. Kocaeli’de hizmette

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek Gündüz Kliniği, psikolojik sorun yaşayan çocukların tedavisini gerçekleştirerek onları mutlu ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlıyor.

Yaklaşık 6 yıldır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Gündüz Kliniği’nde ruhsal bozukluğu olan çocuklar öğretmenler tarafından her gün birebir olarak değerlendiriliyor. Ortalama 2 ay gibi bir tedavi süreci sonunda hastalar taburcu olabiliyor.

Gündüz Kliniği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nursu Çakın Memik, "Gündüz Kliniği Kocaeli Üniversitesi bünyesinde Çocuk ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı altında çalışan, çocukların ve ergenlerin ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla olan bir kurum. Buraya ruhsal bozukluğu olan çocuklar geliyor. Ruhsal bozukluğu olan çocuklar özellikle burada her gün değerlendiriliyor. Her gün bir doktor tarafından psikoterapi uygulanıyor. Uğraşı öğretmenleri var. Öğretmenler ile birlikte mutfak etkinliği, sanatsal etkinlikler, masa oyunu oynama gibi etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"Yalnızca Kocaeli Üniversitesinde var"

Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarının Türkiye’de sayıca az olduğunu belirten Memik, "Bu nedenle kliniklerde çok az sayıda. Ayaktan tedavi hizmetleri neredeyse her ilimizde mevcut. Ancak yataklı servis ve gündüz kliniği eksikliğimiz var. Gündüz kliniği yalnızca Kocaeli Üniversitesinde var. Farklı ruhsal bozuklukları olan çocuklar buraya geliyor. Otizmi olan çocukta, kişilik bozukluğu olan çocuklar da gelebiliyor. Birçok ruhsal rahatsızlığı olan çocuk burada tedavi alma fırsatı buluyor" şeklinde konuştu.

"Gündüz kliniğinin tedavi başarısı çok yüksek"

Her gün farklı etkinliklerin yapıldığını söyleyen Memik, "Etkinliklerin yanı sıra birebir eğitim de görüyorlar. Ardından bütün çocukların bir arada olduğu etüt saatleri oluyor. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Burada not sistemi yok ama çocuğun var olan durumu diyelim ki 6'ncı sınıf ama kendisi 2'nci sınıf seviyesinde. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. O zaman çocuğun bulunduğu noktadan eğitimlerine başlıyorlar. Akademik eğitim de destekleniyor ama bizim en çok önemsediğimiz ruhsal sağlıklarını geri kazandırmak. Bazı çocuklar bir ay bazı çocuklar 3 ay kalıyor. Ortalama 1.5-2 ay süre içerisinde her gün buraya geliyorlar. Hedeflediğimiz şey ruhsal çocukların ruhsal sağlıklarını geri kazandırılması sağlamak. Gündüz kliniğinin bu anlamda başarı oranları yüksek. Burada tedavileri biten hastaları ayaktan tedaviye yönlendiriyoruz. Ayaktan takibin zor olduğu hastaları gündüz kliniğine alıyoruz. Ayaktan tedavi de hastaları haftada bir görüyoruz. Gündüz kliniğinde ise her gün tedavi şansımız oluyor. O yüzden çok daha ayrıntılı ele alabiliyoruz. Bu nedenle tedavi başarısı çok daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.