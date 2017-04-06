Türkiye'de bir ilk KOÜ'de uygulandı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5'inci Ulusal Hepato-Gastroentoroloji Kongresi kapsamında kanser hastalıkları ve tümörlerin tedavisinde endoskopik yöntemler kullanılarak ameliyat uygulanmadan 30 tedavi işlemi gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de endoskopik yöntemle bir hastanın tedavisini gerçekleştirdi.

5'inci Ulusal Hepato-Gastroentoroloji Kongresi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroentroloji Ünitesi'de 4 ayrı odada uygulamalı olarak 30 tedavi işlemi yapıldı. Mide, bağırsak kanserleri, pankreas, karaciğerde yer kaplayan lezyonlar ve çeşitli tümörlerin tedavisinde ameliyat yapılmadan endoskopik müdahalelerle 30 ayrı tedavi işlemi gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü mide kanseri olan hastaya ameliyat yapmadan endoskopik müdahaleyle tedavi uyguladı. Hülagü, endoskopik yöntemle kanserli hücreyi keserek çıkardı.

Bu uygulamayı Türkiye'de ilk kullanan hastane olduklarını belirten Prof. Dr. Hülagü, "Bugün 4 odada özellikle erken evre sindirim sistemi kanserleri, mide ve bağırsak kanserleri ile ilgili erken tanıda kullanılan yeni cihazlar var. Kullandığımız cihaz VNI dediğimiz lazer görünümlü bir cihaz. Bunu Türkiye'de ilk biz aldık. İlk defa da burada kullanıyoruz. Hastamızda erken evre mide kanseri var. Endoskopla tümörlü bölgeyi kabartıp o kanserli bölgeyi çıkarttım. Herhangi bir ameliyata veya midenin çıkarılmasına gerek kalmadan bu teknikle hastayı tedavi ediyoruz. Bunu biz çoktandır yapıyoruz ama yeni cihazlarla en süratli şekilde yapıyoruz. Son yıllara baktığımızda özellikle Amerika'da, Avrupa'da ne gibi tedaviler yapılıyorsa burada hepsi yapılıyor. Biz endoskopi ve gastroentoroloji olarak şu anda Japonya'da olsun, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun yapılan bütün işlemlerin hepsi burada yapılıyor. Bu cihazların alınmasından tutun da süreklilik sağlanması anlamında sağlıkta bir dönüşüm var. Biz de bunun öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz" dedi.