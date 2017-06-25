Türkiye'de bir ilk! Yüzde 100 Türk yapımı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesince hayata geçirilen "Pilotaj ve Bakım Elemanı Eğitimleri İçin Genel Havacılık Uçak Simülatörü Üretimi" projesi kapsamında, yerli üretimle daha ucuza uçak simülatörü hazırlandı.

Fakülte Öğretim Üyesi Doç. Dr. Satılmış Ürgün'ün öncülüğündeki ekip tarafından yaklaşık 6 ayda 80 bin liraya üretilen yerli uçak simülatörü, pilotaj eğitimlerinde, havacılık lise ve fakültelerinde hizmet verebilecek.

Ürgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pilotaj ve Bakım Elemanı Eğitimleri İçin Genel Havacılık Uçak Simülatörü Üretimi" projesinin 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından desteklendiğini belirtti.

Simülatörü yüzde 90 yerli imkanlarla ürettiklerine dikkati çeken Ürgün, "Ürettiğimiz cihaz, Türkiye'nin ilk yerli genel amaçlı sivil havacılık simülatörü. Birkaç panelimiz zaman olmadığı için hazır alındı fakat birkaç aylık sürede o panelleri de ürettiğimizde yüzde 100 Türk yapımı simülatör üretmiş olacağız. Saf malzemeleri dışında her şey bizim tarafımızdan üretilmiş olacak. Yazılım, elektronik donanımlar, dış gövdenin oluşturulması tamamen yerli olacak. Aldığımız panelin daha da üzerinde geliştirdiğimiz bir panelimiz var. Bu paneli de birkaç ay içinde simülatörümüze monte edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Simülatörün genel havacılık uçakları için kullanılabileceğini anlatan Ürgün, pilotaj eğitimlerinde, havacılık lise ve fakültelerinde de simülatörden ön eğitim için faydalanılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'de havacılıkla ilgili üretimleri Havelsan firmasının yaptığına işaret eden Ürgün, şunları kaydetti:

"Havelsan daha çok askeri alanlarda çalışıyor. En son büyük uçaklar için Türk Hava Yolları ile bir proje gerçekleştirdiler. Bunun dışında ufak tefek çalışmalar var ama bu kadar kapsamlı yapılmış bir simülatör henüz yok. Bizim yaptığımız sivil havacılıkta kullanılan simülatör. Gerçek bir uçakla yapabileceğimiz her şeyi simülatörde gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında bir yıllık sürede hareketli kısımları da ekleyerek, tamamen hareket edebilir bir simülatör elde etmiş olacağız. Yurt dışından gelen simülatörlerle hemen hemen aynı özellikleri sunmasının dışında fiyat olarak yurt dışındaki ürünlere göre 3 kat daha ucuz olacak. Bunun dışında işletme ve daha sonrasındaki oluşabilecek arıza durumları için maliyetler çok daha aşağılara çekilmiş olacak."

Ürgün, ürettikleri şekilde sabit bir simülatörün yurt dışında yaklaşık 50 bin avroya satın alınabildiğini söyledi.

Simülatörlerin amacının, uçaktaki belli hareketleri yansıtmak olduğunu, bu nedenle üstünlük olarak üzerine pek bir şey koyma ihtimalleri bulunmadığını anlatan Ürgün, "Aydınlatma ve görsel olarak üzerine bir şeyler ekledik. İleride kendi kendine eğitim verebilen simülatörler tasarlamayı düşünüyoruz. Bu kısmıyla belki simülatörlere bir şeyler eklemiş olabiliriz." dedi.