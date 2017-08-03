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Türkiye'de ilk defa Kartepe'de yapılacak

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Türkiye'de ilk defa Kartepe'de yapılacak
Kartepe Belediyesi tarafından, bisiklet ve doğa tutkunları için hazırlanan ‘Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi’nde protokol imzalandı. 

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, seçim vaatleri arasında yer alan Karatepe’den başlayıp Maşukiye’ye kadar uzanan ve yerleşim merkezlerinden bağlantılı 24.27 kilometre uzunluğundaki Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi için protokol imzalandı. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşlarında olumlu görüşünün alınması ardından Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolunun güzergahı belirlendi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in makamında düzenlenen imza töreni ile “Kartepe Dağaltı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu” projesine start verildi. Projeye Başkan Üzülmez’in yanı sıra Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu tarafından imza atıldı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Kaptanoğlu “Bu proje ülkemizde ilk defa uygulanacaktır. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez tarafından ortaya konulan projeye bizlerde inandık. Bizler ormanların korunmasında vatandaşlarımızın ormanla buluşması ile olacağı anlayışındayız. Daha önce 3 memur ile korunan ormanlarımız şimdi yüzlerce vatandaş ile birlikte korunacaktır” dedi.

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Söz verdiğimiz projenin daha kapsamlı bir şekilde hayat bulması bizleri sevindirmektedir diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu bizim için vizyon projedir. Kartepe’yi turizmiyle öne çıkarmak için hedef belirlemiştik. Kartepe’nin güzelliklerini, doğasını bozmayacak şekilde daha çok vatandaşla buluşturmak hedefimizdir. Bir çok projemiz hayata geçmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun imzalamasıyla Teleferik Projesinin ihalesi yapılacaktır. Ayrıca 220 bin metre karelik A tipi mesire yeri Kartepe Belediyemize kiralandı. Kartepe’mizi uluslararası düzeyde öne çıkaracak projeler sırasıyla hayata geçmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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