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Türkiye’de örnek bir proje...Eylül’de açılıyor

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Türkiye’de örnek bir proje...Eylül’de açılıyor
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, vizyon projelerinden olan Üniversiteli Pazarı çalışmalarını denetledi. 

KOÜ Umuttepe Kampüs alanındaki Üniversiteli Pazar inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Doğan, projenin Eylül ayında tamamlanacağını söyledi.

Sık sık inşat alanına giderek projenin her aşamasını yerinde değerlendiren Başkan Doğan, “Üniversiteli Pazarımız hızla devam ediyor. Artık inşaatın sonuna geldik. Eylül ayında üniversiteli öğrencilerimiz, hem KOÜ Store’u, hem bizim irtibat büromuzu, hem sosyal faaliyetler yapabilecekleri alanları, alışveriş ve satış yapabilecekleri hatta sanatsal kültürel etkinlikler yapabilecekleri bir alanı görmüş olacaklar. Şuanda son kısımlarının rötuşları yapılıyor. Üniversiteli Pazarı kavramıyla birlikte Türkiye’de örnek bir proje olacak. Burada daha önce de üniversiteli öğrencilerimize yönelik yaptığımız faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu çok iyi bilen bir kurumuz. Eğitimleri için şehrimize gelen gençlerimize en iyi imkânları sunmak ve İzmit’te olmanın ayrıcalığını yaşatmak istiyoruz” dedi.

566 metrekaresi açık, 579 metrekaresi de kapalı alandan oluşan Üniversiteli Pazarında, KOÜ Store, kitap satış alanı, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, Genç-İz ofisi, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alanlar da bulunacak.

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