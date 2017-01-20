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Türkiye'de tek olacak.. Son sürat ilerliyor

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Türkiye'de tek olacak.. Son sürat ilerliyor
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Üniversiteli Pazar inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. 

Türkiye’de tek olacak üniversiteli pazarı, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde yaklaşık bin 39 metrekarelik alanda yapılıyor. Açık ve kapalı olmak üzere iki ana bölümden oluşacak pazarda KUV Store, kitap satış yeri, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, İzmit Belediyesi’ne ait Genç-İz ofisi, satış yerleri, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra, öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alan yer alacak. Çelik konstrüksiyondan yapılmakta olan üniversiteli pazarı 742 bin 500 TL'ye ihale edilmişti.

Birkaç ay içinde tamamlanması planlanan üniversiteli pazarında halen makine ve elektrik tesisatları yapılıyor. Tesisattan sonra cephe kaplamalarının yapılacağı bildirildi.

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