Türkiye'nin 3. küresi İzmit'te

Doğan, Sanal Gerçeklik Küresi'nde güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığını, Türkiye'de üçüncü, Kocaeli'de ilk proje olduğunu söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Temmuz ayında temeli atılan Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Cephanelik bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan ve 10 milyon 450 bin TL'ye ihale edilen projenin istenildiği şekilde devam ettiğini söyleyen Doğan, "Sanal Gerçeklik Küresi, diğer ifadeyle gezegen evi, güneşin yıldızların gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Türkiye'de üçüncü, Kocaeli'nde ilk olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yaptığımız Sanal Gerçeklik Küresi, diğer illerden farklı olarak çok yönlü olarak kullanılacak. İnsanlar öğrenmek istediği konularda burada sanal olarak görme, bilgi sahibi olma imkanı bulacaklar. Bizim sanal gerçeklik küremizdeki elektronik ve bilgisayar sistemleri en gelişmişi olacak. Çalışmalar planladığımız gibi ilerliyor. Bende sık sık gelip, inşat alanında incelmelerde bulunup, süreci yakından takip ediyorum" dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Cephanelik bölgesinin İzmit'in son zamanlarda en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğuna da değinen Doğan, "Belediyemiz tarafından şehre kazandırılan Cephanelik Mesire alanı, Spor Tesisi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ve birkaç ay içerisinde tamamlanacak Sanal Gerçeklik Küresi ile bölge daha da değer kazanacak. Ayrıca inşaatı devam eden Şehir Hastanemizin de tamamlanmasıyla bölge adeta bir cazibe merkezi olacak" diye konuştu.