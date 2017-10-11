Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği çalıştayda ele alınıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, "Kocaeli'de 150'ye yakın flora ve fauna noktasında yeni tür tespit edilerek kayıt altına alındı. Çalışmalar bu noktada devam ediyor." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kocaeli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı" başladı.

Çalıştayda konuşan Doğan, biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmanın 2013 yılında başladığını söyledi.

Doğan, 81 ilde biyolojik çeşitlilik, envarter ve izleme projesinin başlatıldığını ifade ederek, Kocaeli'de 2015 yılından bugüne kadarki saha çalışması sonucunda elde edilen verileri, öğretim üyelerinin çalıştayda sunacağını kaydetti.

Doğan, amaçlarının Türkiye'deki biyolojik zenginliği tespit etmek, yeni bulunan türleri sisteme kaydetmek olduğunu dile getirerek, "Buradan çıkan sonuçları, Nuhun Gemisi Veri Tabanı'na işleyerek kayıt altına alıyoruz, sayısal haritalarını oluşturuyoruz. Buradan takibini ve izlemesini yapıyoruz. Ne kadar biyolojik çeşitlilik, zenginliğimiz var, bunları tespit edeceğiz. Nerede olduğunu, ne kadar alana yayıldığını tespit edeceğiz. Daha sonra bunların ekonomiye katılması veya korunması zorunluğu olanların, ne kadarını korumamız gerektiği noktasında bize bilgi verecek." ifadelerini kullandı.

Bölge müdürlüğünün 6 ilden oluştuğunu anlatan Doğan, Trakya'daki 3 ildeki çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Doğan, sadece Edirne'de literatüre göre 900 tür olduğunu, bu çalışma sonucunda bin 481 türün tespit edildiğini aktararak, "Yani ilave 500'e yakın tür tespit edildi. Diğer illerimizde de öyle. Kırklareli'de 16 endemik türümüz daha önce literatürde vardı. Ama bunun 30 olduğu tespit edildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çalışmalar devam ediyor. Son aşamaya gelindi. Kocaeli'de 150'ye yakın flora ve fauna noktasında yeni tür tespit edilerek kayıt altına alındı. Çalışmalar bu noktada devam ediyor." diye konuştu.

Çalıştay, 13 Ekim'de sona erecek.