  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 11 °C

Türkiye’nin dehaları 23 Nisan Festivali’nden çıkacak

»
Türkiye’nin dehaları 23 Nisan Festivali’nden çıkacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatları Zekâ Yarışması kıyasıya mücadeleye sahne oluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklar, olimpiyatların ilk gününde 16 etaptan oluşan sorulara cevap verdi. Şampiyon takımın belli olacağı ikinci gün yarışları ise sabah saatlerinde başladı. Bu etabın tamamlanmasıyla Olimpiyatların şampiyon takımı belli olacak.

TAKIM HALİNDE SÜREYE KARŞI

Olimpiyatlara takım halinde katılan çocuklar ilk gün, Akıl Oyunları, Ekran Testi, Matematik Oyunları, Mesafeler, Mekanik Oyunlar, Optimizasyon. Sudoku Oyunları, Sudoku Zinciri, Farlı Sorular ve  Altıgenler konularındaki soruları yanıtladı. Süreye karşı yarışan çocuklar, performansları ve zekalarıyla göz kamaştırdı.

GELECEĞİN DEHALARI YARIŞIYOR

Türkiye Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleri ile tanışmalarını sağlamak ve bu becerilerini geliştirmeyi sağlamayı amaçlayan yarışmada geleceğin dehaları birbiriyle yarışıyor.

İKİNCİ GÜNÜN TESTLERİ

Çocuklar, olimpiyatların ikinci gününde Küp Zinciri, Ekran Testi, Maliyet Optimizasyon, Pentominolar ve Mantık Oyunları testlerine cevap veriyor.

FİNALİSTLER BELLİ OLACAK

Bu etapların bitmesiyle finalistler açıklanacak ve öğleden sonra da şampiyon takımın belirleneceği final turuna geçilecek. Olimpiyatlarda dereceye giren takımlar için 23 Nisan Gala Programında ödül töreni düzenlenecek.

NAKDİ ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada birinci takıma 9 bin, ikinci olan takıma 6 bin, üçüncü olan takıma ise 3 bin TL nakdi ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe giren öğretmen 1.500. finalist öğrenci-öğretmenler ise 4 bir 200 TL nakdi ödül alacak.

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar timi iş başında23 Nisan 2017 Pazar 12:52
  • Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor23 Nisan 2017 Pazar 12:49
  • Royal City'de satışlar başladı23 Nisan 2017 Pazar 12:33
  • Geleceğin bilim adamları bu fuarda23 Nisan 2017 Pazar 11:45
  • Karaosmanoğlu: "Ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirsin"23 Nisan 2017 Pazar 11:41
  • 23 Nisan Festivali’nde anlamlı etkinlik23 Nisan 2017 Pazar 11:38
  • Köy Enstitüleri türkülerle anıldı23 Nisan 2017 Pazar 11:31
  • 23 Nisan’a özel spor testi büyük ilgi görüyor23 Nisan 2017 Pazar 11:16
  • Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı23 Nisan 2017 Pazar 11:14
  • ‘’Beyaz Tay’’ 23 Nisan coşkusuna renk kattı23 Nisan 2017 Pazar 11:01
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti